Nič kriv plačuje za grehe kupca avtomobila: ko je prejel modro kuverto, je sledil šok

»To je bila zame res dobra šola. Če bi vedel, da bom imel takšne težave, avta ne bi prodal Romom, ampak bi ga peljal na odpad. Bi imel manj težav in manj stroškov,« je začel svojo izkušnjo opisovati Aleš Repovž iz Šentjanža. Pred dnevi je od policije dobil odločbo za prekršek, čeprav ima vse papirje, da ni več lastnik avta, s katerim so Romi iz Dobruške vasi 3. avgusta ponoči noreli po avtocesti in zaradi številnih prekrškov padli v naročje mož v modrem. Zdaj mora, nevešč pravnih postopkov, zadevo reševati s pomočjo odvetnice, pa čeprav je zadeva jasna.

Nič kriv se mora zdaj ukvarjati s policijo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

A gremo lepo po vrsti. Pred petimi leti si je Aleš kupil prvi avto, šlo je za audija A4, letnik 2000. Dve leti ga je vozil, ko pa je avto zamenjal, je starega v dogovoru z avtohišo hranil pri njih. Ker ga niso prodali, ga je vzel nazaj in ga prodajal sam. Oglas je julija letos objavil na portalu avto.net in v njem jasno zapisal, da gre za neregistrirano vozilo, neizpravno ter da nima tehničnega pregleda, v oglasu je objavil tudi fotografije.

Kmalu se je javil potencialni kupec, in čeprav avta ni videl, je takoj rekel, da bo vozilo kupil. Alešu je bilo pomembno, da se ga čim prej reši, sicer bi moral, ker je bil avto odjavljen iz prometa, plačati zakonsko določene okoljske dajatve.

»Po glasu sodeč nisem pomislil, da je kupec Rom, je pa že po telefonu nižal ceno, saj sem ga sprva cenil 300 evrov. Rekel je, da bo dal 200. Prepis smo opravili na AMZS,« nadaljuje Aleš in pokaže dokumente, ki pričajo, da lastnik ni več on.

Le Julija imela izpit

No, v poslovalnico AMZS so prišli Julija Hudorovac, Aleš Hudorovac in Desmin Hudorovac, slednji je tudi klical Aleša. Moška sta Alešu rekla, da bodo avto prepisali na Julijo, ker da ima le ona opravljen vozniški izpit. Kupo-prodajno pogodbo so na okencu poslovalnice sklenili 29. julija, iz potrdila AMZS pa je jasno vidno, da je bila opravljena identifikacija prodajalca in kupca ter narejena sprememba lastništva neregistriranega vozila.

V evidencah je očitno Repovž še vedno vpisan kot uporabnik vozila, saj ga nova lastnica ni registrirala. Vozi pa se z njim.

Za to je Aleš plačal skoraj 30 evrov. Po sklenitvi pogodbe in prepisu neregistriranega vozila so se skupaj odpeljali do avta, Romi so se z njim odpeljali, so pa nanj namestili svoje tablice. Ko je Aleš to videl, jim je takoj rekel, da to ni pametno, a vplivati nanje ni mogel.

Šok: pošta policije

Od tega dne je Aleš živel v prepričanju, da je avto prodal in da je lastnica prej omenjena Julija. Tako je mislil vse do 8. septembra, ko je na svoj naslov prejel modro kuverto policije, v njej pa šok – označen je bil za kršitelja, s Postaje prometne policije Novo mesto pa so ga v dopisu pozvali, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Po prepričanju policije je namreč Aleš Repovž uporabnik vozila audi A4.

Na računu je jasno vidno, da je na AMZS uredil spremembo lastništva neregistriranega vozila. FOTO: Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Prekršek, za katerega naj bi bil soodgovoren Repovž, se je zgodil 3. avgusta. Takrat so o njem poročali tudi s Policijske uprave Novo mesto.

Takole so zapisali v sporočilu za javnost: »Policisti PPP Novo mesto so v noči na 3. avgusta med kontrolo prometa na avtocesti na Smedniku ustavili voznika osebnega avtomobila audi A4. Med postopkom so ugotovili, da 18-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Vozil je neregistriran, tehnično neizpraven in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Audi so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.«

Kljub dokazom kazen

Repovž se je takoj odzval na poziv policije in s pomočjo odvetnice poslal dopis na policijo, priložil je tudi kopijo kupo-prodajne pogodbe ter kopijo računa AMZS. A to možem v modrem očitno ni zadostovalo. Zdaj je namreč dobil odločbo o prekršku, s katero mu je bila naložena kazen 1000 evrov, plačati mora tudi 100 evrov sodne takse.

Aleš ima vse dokumente, ki dokazujejo, da avto ni več njegov, a si je nakopal kup težav zaradi kršitev nove lastnice. FOTO: Foto: Tanja Jakše Gazvoda

Vse zato, ker je po evidencah policije Aleš še vedno uporabnik avta, ki ga je prodal, čeprav ni podpisal nobenega dokumenta, da je on uporabnik avta, katerega lastnica je Rominja. Zdaj mu, da dokaže svojo nedolžnost, ne ostane drugega, kot da uporabi še zahtevo za sodno varstvo, ki jo bo znova vložil s pomočjo odvetnice. To pa stane.

»Ker postopek o prekršku še ni zaključen in zaradi varstva osebnih podatkov, lahko v tej fazi samo načelno potrdimo, da prekrškovni organ Postaje prometne policije Novo mesto vedno vsestransko preveril dejstva in okoliščine, vezane na storitev prekrška. Prekrškovni organ preveri tudi uradne evidence o lastništvu in uporabniku vozila ter na podlagi tega utemelji svojo odločitev. Stranka v postopku ima na razpolago pravne možnosti, ki so jih bile dane v pravnem pouku odločbe o prekršku,« je pojasnil Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto.