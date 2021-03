Nič dobrega nas ne čaka: kužnost traja dlje časa, dokazi, da je tudi smrtonosnejša

Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Angleška različica novega koronavirusa postaja vse bolj dominantna tudi v Sloveniji in tako kot v številnih drugih državah poganja tretji val epidemije. Če je bilo v začetku februarja v odpadnih vodah v Ljubljani pristnega dva do štiri odstotke te različice virusa, ga je bilo v začetku marca že približno tretjina, jeAngleška različica, znana tudi kot B.1.1.7, je bolj nalezljiva, po različnih podatkih so zaznali med 30 in 50 odstotkov več okužb. Dokazov, da bi ta različica, ali katera izmed drugih, v katere je mutirala izvorna različica novega koronavirusa iz Wuhana na Kitajskem, povzročali hujši potek bolezni covid 19 pri večini bolnikov, ni. Obstajajo pa neketere raziskave, ki nakazujejo, da bi bila pri okužbi z angleško različico verjetnost za smrt višja za 30 odstotkov, a dokazi za takšne trditve niso dokončni.Inštitut Jožefa Štefana (IJS), ki pripravlja napovedi gibanja epidemije, predpostavlja, da je pri angleški različici verjetnost za hospitalizacijo na navadnem oddelku 20 odstotkov večja, na intenzivnem oddelku 40 odstotkov večja, ter smrtnost 64 odstotkov večja kot pri običajnem sevu.Kaj točno pa sploh pomeni, da je angleška različica bolj nalezljiva?, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu, je pojasnil, da ta različica »vsebuje več mutacij v proteinu S, zaradi katerih se močneje veže na receptor ACE2 na človeških celicah ter zaradi katerih se spremeni učinkovitost cepitve tega proteina s celično proteazo zaradi česar virus lažje okuži celice.« Proteaza je encim, ki pospešuje razkroj beljakovin in podobnih snovi.Jerala dodaja, da nekateri rezultati nakazujejo, da naj bi kužnost trajala dlje časa. »Nimamo zanesljivih eksperimentalnih podatkov ampak pri tej različici najbrž zadošča za okužbo manjše število virusnih delcev, torej krajši čas zadrževanja v bližini okužene osebe kot pri wuhanski različici. Potrebno je torej zmanjšanje bližnjih kontaktov še posebej v zaprtih prostorih, zračenje in precej bolj striktno nošenje mask, preferenčno mask z boljšo zaščito kot so FPP2.« Jerala je že pred časom opozoril, da za zadrževanje širjenja te različice ne zadoščajo ukrepi, s katerimi smo dosegali počasen padec okužb v januarju, ko je bila dominantna še wuhanska različica.