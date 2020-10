Ni za tiste, ki se bojijo pajkov: bivši policist med njimi (FOTO)

Okoli sto gomazečih bitij, ki so v njegovo zbirko pripotovala s skoraj vsega sveta, je Radovljičan Sašo Čotar te dni prinesel v ljubljanski BTC. V visokem pritličju dvorane A bodo mali prebivalci velikega mesta nakupov bivali vse do začetka decembra. Sašo Čotar jih je skrbno pridobival več let, na ogled pa so zanimivi primerki iz sveta pajkov in škorpijonov.»Tu so največje in najbolj strupene vrste škorpijonov, tam imamo razstavljene največje vrste pajkov na svetu – to so orjaški ptičji pajki iz tropskih gozdov, ki, merjeno čez noge, dosežejo tudi do 30 centimetrov. Štirje, ki jih razstavljam, so z otoka Sokotra v ...