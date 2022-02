Grozljive razmere na farmi: piščanci poteptani do smrti (FOTO)

Španka nevladna organizacija Equalia je razkrila grozljive razmere na piščančji farmi, ki je povezana s četrtim največjim proizvajalcem perutnine v Evropi, ki svoje izdelke prodaja tudi v trgovinah v Sloveniji. Gre za trgovine Lidl in Spar Slovenija. Videoposnetek, ki so ga objavili, je bil posnet med julijem in avgustom 2021 na farmi pitovnih piščancev v Italiji, ki je povezana s podjetjem AIA, četrtim največjim proizvajalcem v Evropi, in blagovno znamko Gruppo Veronesi.

Ptice poteptane do smrti

Videti je mogoče razpadajoče ptice, kako jih kljuvajo žive ptice, ptice z različnimi deformacijami in zlomi, ki ne morejo vstati. Nekatere ne morejo priti do napajališča, kar še poslabša njihovo trpljenje. Posnetki razkrivajo tudi ravnanje uslužbencev (brcanje živali). Videti je, da so njihovi vratovi zlomljeni in glave poteptane.

Grozljive razmere na piščančji farmi. FOTO: Equalia

Te podobe so v nasprotju s sloganom, ki ga podjetje AIA razglaša na svoji spletni strani: »Kjer je AIA, tam je veselje.« Na to opozarjajo v Društvu za zaščito živali Ljubljana.

Equalia je španska neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izboljšanjem življenjskih razmer živali, proizvedenih za prehrano ljudi, ki imajo slabše standarde na področju dobrega počutja živali. Njeno poslanstvo je doseči s podjetji, institucijami in drugimi déležniki dogovore, ki pozitivno vplivajo na čim več živali, proizvedenih za prehrano ljudi.

Na podlagi tega je neprofitna organizacija Animal Law Italy pri italijanskih oblasteh vložila pritožbo zaradi praks, ki bi lahko pomenile kazniva dejanja zlorabe živali in javnega zdravja. Resne zdravstvene težave perutnine, prikazane na videoposnetku, so posledica genetske hibridizacije, ki je uporabljena za doseganje maksimalne rasti v najkrajšem času. Hitro rastoče pasme piščancev so podvržene neizogibnim boleznim, ki jih industrija evfemistično imenuje 'proizvodne bolezni'.

Bodo Italijani sprejeli ukrepe za boljše počutje živali?

Več kot 300 živilskih podjetij se je zavezalo, da spremenijo takšne razmere. Zaveza The European Chicken Commitment (ECC) je sporazum, ki določa vrsto ukrepov za dobrobit živali, med katerimi je na primer zmanjšanje gostote perutnine na kvadratni meter.

Društvo za zaščito živali Ljubljana poziva tudi slovenski trgovski verigi

Ob tem v Društvu za zaščito živali Ljubljana poudarjajo,da bo za podporo ECC morala skupina Gruppo Veronesi podati jasno javno izjavo, s katero se bo zavezala, da bo 20 % njene konvencionalne proizvodnje piščančjega mesa do leta 2026 ali prej izpolnjevalo merila ECC.

Grozljive razmere na piščančji farmi. FOTO: Equalia

»Družbo Gruppo Veronesi pozivamo, naj sodeluje s strankami pri razvoju rešitev v dobavni verigi, ki bodo omogočile široko doseganje standardov ECC. Obrnili pa smo se tudi na trgovski verigi Lidl in Spar Slovenija s pozivom, da od dobavitelja AIA zahtevata odgovornost in prenehanje s tovrstnimi proizvodnimi praksami.«