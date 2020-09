Ni za občutljive! V Sloveniji pojedel več živih netopirjev (VIDEO)

34-letni Rus se je rodil v mestu Sarov, ki je bilo središče za jedrska orožja v Sovjetski zvezi. Med letoma 2016 in 2019 se je umaknil iz družbe in živel samo od povoženih živali, ki jih je našel in skuhal ob cestah na jugu Francije O njem je režiser Ian Henry posnel dokumentarni film Autonomous, ki bo premierno predvajan konec leta. Davidčenko je med drugim študiral na akademijah v Stockholmu in Londonu, svoja umetniška dela pa je predstavljal tudi že v Moskvi, kjer je prejel prestižno nagrado

Zadnje dni razburja dogodek izpred državnega zbora, kjer je Ruspojedel živega netopirja. Davidčenko se predstavlja kot ruski umetnik, ki bo do konec septembra ustvarjal v ljubljanski galeriji Fotopub. Eden od njegovih prvih performansev v Ljubljani je bil ravno dogodek izpred državnega zbora.Davidčenko pa netopirja ni pojedel prvič. Na družbenih omrežjih kroži še najmanj en posnetek, na katerem Rus poje živega nočnega letečega sesalca, ki je postala strah in trepet mnogih po izbruhu koronavirusa domnevno na wuhanski tržnici.Ker je netopir zaščitena žival, okoljska inšpekcija po pisanju 24ur že preverja kršitev uredbe, po kateri je prepovedano netopirje odvzemati iz narave in namerno ubijati. Davidčenka pa preverjajo tudi ljubljanski kriminalisti, ki ga sumijo kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi. Zagrožena kazen je zapor do treh let.Zakaj je pojedel živega netopirja? Iz razstavnega prostora Fotopub so zapisali, da je netopir »bolani simbol naše pandemije«, pojesti živega netopirja pa pomeni »ustvariti in ubiti mitologijo naše svobode in zdravja v enem dejanju.« Umetnik ima na čelu vtisnjen tudi napis enega od farmecevstkih gigantov. Z idejo, da netopirji lahko pozdravijo covid-19, je prišel v Slovenijo, pred tem pa je v italijanskem mestu Trevi raziskoval potencialna naravna zdravila.Ali bodo s projektom predčasno končali, še ni znano, so pa za 18. septembra ustvarjalci napovedali dogodek z naslovom Večerja s povoženimi živalmi.