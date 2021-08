Ni za občutljive: objavili posnetek, ob katerem so se v Sloveniji zgrozili (VIDEO)

Društvo AETP (Animal Enterprise Transparency Project) je 24. junija letos objavilo posnetek spornih ravnanj pri intenzivni reji prašičev na farmi v Ljutomeru, po katerem je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin takoj preverila pristnost posnetka in začela ugotavljati dejansko stanje na terenu. Inšpektorji v času nadzora, ki je trajal več dni, niso ugotovili večjih nepravilnosti.AETP pa je zdaj objavil še daljši video, ki je nastal, ko je lani in letos skupina aktivistov skrito dokumentirala razmere na farmi v Sloveniji, ki je namenjena vzreji pujskov. Posnetki prikazujejo standardno prakso, ki je neizogiben del sodobne živinoreje, so zapisali.Ogled posnetkov odsvetujemo tistim, ki so bolj občutljivi.»Na omenjeni farmi so živali nameščene v petih starejših objektih. Postopek reje se izvaja na način, ki je skladen z zakonodajo. V času nadzora niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. V zvezi z dobrobitjo živali so bila ugotovljena neskladja glede namestitve igral oziroma materiala za zadostitev etoloških potreb in uporabe stelje v posameznih boksih,« je uprava za varno hrano sporočila po inšpekcijskem nadzoru v začetku julija.