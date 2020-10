Ni več šale: postavili smo obrambne linije, a pritisk virusa je ogromen

Dnevno število pozitivnih na koronavirus. FOTO: A. L.

Ukrepi iz 9. oktobra:

Prepoved zbiranja na javnih mestih nad 10 ljudi, z dovoljenjem NIJZ do 500 ljudi.

Dodatne omejitve za dejavnosti v zaprtih prostorih (20 kvadratnih metrov na osebo).



Gledano samo zadnji teden je Slovenija v samem, pred nami je le Češka. Vodja vladne strokovne skupine za covid-19je predstavila podatek, da jeoziroma okoli 20.000 oseb, kar je več kot uradno nekaj čez sedem tisoč aktivnih primerov.Preberite tudi:Skoraj vsak dan poročamo o novem rekordu glede na število dnevno odkritih okužb. Bolnišnice so vse bolj polne, vse več pacinetov potrebuje intenzivno nego. Narašča tudi delež pozitivnih testov. V prvem valu je bil najvišji delež pozitivnih testov 5,67 odstotka in sicer 26. marca, v drugem valu pa je bilo v nedeljo, 18. oktobra pozitivnih kar 20,36 odstotka opravljenih testov. Od začetka seštembra močno narašča tudi število testov, največ brisov je bilo vzetih 16. oktobra, ko so testirali 5.605 oseb. »Glede na veliko število opravljenih testov velik delež pozitivnih pomeni veliko breme virusa v populaciji,« je Beovićeva za nas odgovorila na vprašanje, kako zaskrbljujoč je ta podatek ali pa gre morda za to, da imajo sedaj drugačno »sito« ob pošiljanju ljudi na testiranja.Vse večje je tudi število R, ki pove, koliko drugih oseb je okužila pozitivna oseba. Današnje ocenjeno reprodukcijsko število je 2,15 (to pomeni podvojitveni čas dnevnih pozitivnih testov 6,3 dni ob štirih uvoženih primerih na dan) in je skoraj enako kot včeraj, kar pomeni, da ukrepi z 9. oktobra, katerih vpliv bi se moral že močno poznati, očitno ne bodo uspeli spustiti R, kar je slaba novica, pravijo na Institutu Jožefa Stefana. »K sreči smo z ukrepi 16. oktobra že postavili novo obrambno linijo in z današnjimi ukrepi 20. oktobra postavljamo še eno. Upam, da bosta zdržali, kajti pritisk virusa je enormen, podvojitveni časi pa kratki, zato se bolnice vse hitreje polnijo,« pojasnjujejo strokovnjaki IJS, ki pripravljajo vsakodnevne projekcije širjenja covid-19 v Sloveniji.Preberite tudi:Vpliv ukrepov, ki so stopili v veljavo 16. oktobra, naj bi se začel poznati konec tedna, vpliv ukrepov 20. oktobra pa naslednji teden. »Če bo današnje dnevno število pozitivnih testov (število bo objavljeno jutri) manjše od 1415, bo R nekoliko padel, podvojitveni čas pa nekoliko narastel, sicer bo ravno obratno,« pojasnjujejo. »Čuvajte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je znatna,« opozarjajo.Napovedi IJS za nadaljni razvoj epidemije pri nas niso nič kaj optimistične, ob številkah zaboli glava. Po optimistični(!) napovedi bomo imeli 22. oktobra v povprečju 980 dnevnih pozitivnih testov, do 4. novembra v bolnišnicah 699 pacientov in 7. novembra v intenzivnih enotah 187 najhuje bolnih, po teh datumih pa naj bi številke začele upadati. Če bodo prijeli šele ukrepi iz 16. oktobra, bo število dnevnih pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 300 do 1.800, predvidevajo.