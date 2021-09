Ni več šale, Počivalšek napovedal trd odnos do necepljenih

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na finančni konferenci v Portorožu napovedal nadaljnje korake glede pogojev za zaposlene v državni upravi. Od zaposlenih, ki so v stiku z ljudmi, se bo po njegovih besedah zahtevalo pogoja prebolevnosti ali cepljenja.Počivalšek je v pogovoru ob sklepu prvega dneva finančne konference pojasnil, da ponovnega zaprtja države zaradi epidemije ne bo, saj imamo po eni strani dovolj cepiva, po drugi pa ni moč pričakovati, da bo država v finančni pomoči gospodarstvu tako darežljiva kot v prejšnjih epidemičnih valovih. »To se ne bo več zgodilo, ker imamo možnost, da z ukrepi na zdravstvenem področju to pandemijo zajezimo,« je dodal.Je pa Počivalšek zato napovedal, da bodo naredili nekaj korakov naprej, ki bi jih morali že prej. »Mislim na trd odnos do vprašanja preboleli - cepljeni,« je dodal. Kot je navedel, bodo najprej v državni upravi pokazali, da je to možno, saj jim obstoječa zakonodaja na zdravstvenem področju in področju varstva pri delu »omogoča, da od nas, ki smo v stiku z ljudmi, zahtevamo, da to naredimo na dva načina: ali smo preboleli ali pa cepljeni. Ne govorim več o testiranju«.Nekaj podobnega je že napovedal notranji minister, ki je napovedal,. »Treba je preveriti, kako to spraviti skozi delovnopravno zakonodajo. Po mnenju nekaterih pravnikov pa je povsem jasno, da če nekdo odklanja cepljenje, ki je nujno za opravljanje delovnega mesta, je treba najti rešitev, kako ta človek v sistemu ne bo delal,« je povedal Hojs.Od gospodarstva pa Počivalšek pričakuje, da bodo izkoristili obstoječo zakonodajo do te mere, da se bo to zgodilo tudi v smeri, kot je pri severnih in zahodnih sosedih. »Ne moremo biti talci zgodbe, ki se izkorišča tudi za obračunavanje na političnem področju,« je še dodal minister.