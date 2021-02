Preverite, komu bo dovoljen vstop v Ikeo v Ljubljani

Dolgega čakanja bo kmalu konec: priljubljeni švedski trgovec s pohištvom bo vendarle tudi v Sloveniji odprl svoja vrata. Potem ko je pred časom Ikea sporočila, da bo ta dan 25. februar , pa še ni bilo povsem jasno ali bo odprta le spletna ali tudi fizična trgovina v Ljubljani - zaradi ukrepov ob pandemiji bi se namreč čakanje še lahko podaljšalo.A danes so na svoji facebook strani uporabnikom le zagotovili, da bodo tudi dejansko lahko z nakupovalnim vozičkom zakorakali v novo trgovino, ki se nahaja v ljubljanskem BTC. Toda, pozor!Obiskovalci bodo lahko v prvih tednih v trgovino vstopali le ob predhodni rezervaciji. S tem se želijo izogniti pretirani gneči pred vhodom. Rezervacija bo brezplačna, sistem pa bodo odprli v torek ob 9. uri, piše STA.V trgovini bo naenkrat lahko 700 ljudi, računajo pa, da se bodo kupci v njej zadržali okoli dve uri. Da potrošniki prvo Ikeino trgovino v Ljubljani nestrpno pričakujejo, med drugim kaže veliko zanimanje za njihove družinske kartice. Samo v prvih sedmih dneh jo je naročilo 45.000 ljudi. Ko se bodo okoliščine normalizirale, v ljubljanski trgovini pričakujejo okoli dva milijona obiska letno.Ikea bo v četrtek poleg trgovine na območju nakupovalnega središča BTC odprla tudi spletno prodajalno. Kot je pojasnil vodja trgovine v Ljubljanibo, kot vsaka druga trgovina švedskega podjetja, poleg standardnih izdelkov ponujala tudi takšne, ki odražajo lokalno okolje.Poleg pohištva bodo obiskovalci čez čas lahko obiskali tudi Ikeino restavracijo. Ta zaradi omejitvenih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa do nadaljnjega ostaja zaprta, bodo pa lahko kupci nekatere jedi odnesli domov in si jih pripravili sami, je napovedal Lachaert.Kupci bodo lahko izdelke kupili v trgovini, jih naročili prek spleta, vključno z dostavo, lahko jih bodo prevzeli sami. Poleg Ljubljane bodo prevzemno točko vzpostavili tudi v Mariboru. Teh točk naj bi bilo v prihodnje še več.