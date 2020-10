Ni ustavljeno življenje, v bazen, muzej ali Postojnsko jamo lahko greste

Muzeji in galerije lahko sprejemajo obiskovalce



Bazeni odprti



Postojnska jama v oranžnem območju

REGENT TADEJ Žička kartuzija FOTO: Tadej Regent/Delo

AVP in policija pozivata ljudi, naj se odpravijo le na neodložljive poti

Agencija za varnost prometa in policija pozivata k spoštovanju odloka o začasni delni omejitvi gibanja. "Solidarnost do zdravstvenih delavcev je moč izkazati tudi tako, da vsi, ki se odpravijo na neodložljivo pot, dosledno spoštujejo prometne predpise in se ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu," so zapisali v sporočilu.

Novi ukrepi, ki jih je sprejela vlada zaradi eksponentne rasti okužb, omejujejo gibanje Slovencev in Slovenk. A tokrat ne po občinah, temveč veliko širše po regijah . Še vedno gre za dokaj mile ukrepe, kajti ob razglasitvi epidemije bi spet verjetno prišlo do zaprtja vsega v državi.Čeprav bodo vrata gostinskih lokalov, fitnes centrov, športnih (rekreacijskih) objektov vsaj za 14 dni zaprta, bodo mnoge druge ustanove normalno delovale. Seveda v skladu navodili NIJZ in vlade. Tako denimo še vedno lahko ljudje (v družinskem krogu) obiščejo muzeje, galerije ali pa bazene. So pa s soboto odpovedani vsi dogodki, na primer gledališke predstave, koncerti, kino dvorane, saj gre pri takšnih prireditvah za zbiranje ljudi.Odprti ostajajo parki kot je na primer Arboretum volčji potok ali pa kulturno-zgodovinski objekti, na primer Žička kartuzija ali pa stolp na Roglo. Je pa res, da bodo morali obiskovalci nositi maske in na oglede prihajati le tisti, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali ožji družinski člani.Prav tako lahko v svoji (rdeči) regiji ljudje odidejo na kopanje v bazene. Pri Atlantisu v Ljubljani na spletni strani pišejo: »Skladno s poostrenimi preventivnimi ukrepi Vlade RS za namen zajezitve širjenja okužb s COVID-19 smo prenehali z izvajanjem nekaterih storitev. In sicer, tečaji plavanja (z izjemo individualnih tečajev), vadbe za dojenčke in malčke (z izjemo individualnih vadb), rojstnodnevne zabave, vodna telovadba, skupinske vadbe v Fitnes kliniki (z izjemo individualnih vadb), vse gostinske storitve.« Podobno denimo pišejo v skupini Sava Hotels&Resort, kjer terme normalno obratujejo. »Tako kot v vseh ostalih notranjih prostorih na naših destinacijah, smo tudi za obisk bazenov in savn uvedli posebne higienske ukrepe, ki veljajo že od junija letos.«Obisk Postojnske jame je prav tako mogoče (Postojna je v oranžni regiji, torej lahko gredo tja samo tisti iz oranžnih regij), saj tudi ta deluje po ustaljenem urniku, ob upoštevanju vseh ukrepov NIJZ.