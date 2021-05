Ni si hotel nadeti maske niti zapustiti prostora, zato so poklicali policijo

Kranjski policisti so v sredo obravnavali prijavo varnostnika, da moški ne upošteva ukrepa nošenja maske v zaprtem javnem prostoru in iz objekta kljub njegovim opozorilom ne želi oditi.Proti moškemu poteka prekrškovni postopek zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika. Organizacije in podjetja imajo lahko sprejeta svoja pravila vstopa, na ljudeh pa je, da ta pravila upoštevajo, poudarjajo na kranjski policijski upravi. Njihov red je lahko celo bolj strikten kot splošni javni red in mir. Če za varnost in red na varovanem območju skrbijo varnostniki, imajo oni pravico in dolžnost izvajati ukrepe po predpisih o zasebnem varovanju in vzdrževati red na varovanem območju.Policisti pravijo, da če bi moški opozorilo varnostnika upošteval – bodisi bi si nadel masko ali pa bi objekt zapustil – dogodek niti ne bi bil prijavljen, in pozivajo k varovanju zdravja in preventivnim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa.