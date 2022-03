Kakšna drama na dražbi za stanovanje v Ljubljani: za 56 kvadratov ponudil 1,8 milijona evrov

Februarja (18. 2. 2022) je potekala e-dražba stanovanja v Ljubljani na Štihovi ulici 25. Dražbe, ki jih odredi sodišče, namreč niso več v sodnih dvoranah, ampak večinoma potekajo prek spleta. Izklicna cena za dvosobno stanovanje je bila 123.000 evrov. Takoj po ponudbi 180.000 evrov pa je nekdo ponudil kar 1.820.000 evrov. Toda ker so dražitelji ocenili, da gre najverjetneje za napako, so dražili naprej. Kot je razvidno iz poročila, je bilo po najvišji oddanih še 16 ponudb, vendar nižjih.

Ker so bile torej ponudbe nižje od 1.820.000 evrov, jih je sistem e-dražbe označil za neuspešne. Dražba se je tako končala. Ni pa bilo jasno, kaj sledi. Najmanj, kar je grozilo najboljšemu ponudniku, je bila izguba varščine v znesku 12.300 evrov zaradi napake pri oddani najboljši ponudbi.

Kaj se je zgodilo in kakšne so posledice?

Dražitelj je še isti dan pisal sodišču in pojasnil dogodek. V dražbi je menda sodeloval prvič in pri navajanju ponudbene cene se mu je zgodila neljuba napaka, ko je pomotoma ponujeni ceni dodal eno ničlo in s tem z nerealno ponudbo povzročil prekinitev dražbe. Prosil je sodišče, naj njegove napačne ponudbe ne upošteva.

Sodišče je ugotovilo, da že potek dražbe nakazuje, da je res prišlo do napake. Isti dražitelj je namreč po oddani ponudbi za 1.820.000 evrov oddal še pet ponudb od 180.000 do 189.000 evrov. Sistem ne omogoča popravka ponujenega zneska, zato so bile vse kasnejše ponudbe neuspešne. Zaradi tega je sodišče odločilo, da je bila ponudba v višini 1.820.000 evrov dana pomotoma in nima podlage v volji dražitelja. Dražitelju verjame, da se je zmotil pri dodajanju ničel in da nima namena plačati tega zneska.

Če najboljši ponudnik ne plača kupnine, lahko sodišče pozove na plačilo naslednjega najboljšega ponudnika ali pa dražbo razveljavi in določi novo prodajo. Tokrat so se odločili za novo dražbo, saj je bilo iz poteka dražbe razvidno, da je zanimanja veliko in da je bilo intenzivno draženje prekinjeno, v nasprotnem primeru bi verjetno dosegli veliko višjo ceno kot 180.000, kolikor je bila najvišja ponudba pred opisano zmotno ponudbo 1.820.000 evrov. Veliko zanimanje kaže tudi to, da je bilo samo v prvih sedmin minutah dražbe oddanih 57 ponudb. Najverjetneje bi se ta trend nadaljeval, če ne bi predčasno dražbe prekinila zgoraj opisana zmotna ponudba.

Razplet je torej jasen, stanovanje na Štihovi 25 se bo ponovno dražilo, dražitelj, ki se je zatipkal pri oddaji nerealno visoke ponudbe, pa jo je tokrat odnesel brez posledic.