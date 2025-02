Telemach vrača udarec Odlazku: Zavajate z umikom programov!

Iz družbe Telemach so se odzvali na poročanje dela slovenskih medijev iz skupine okrog medijskega tajkuna Martina Odlazka. Ti so napadli Telemach zaradi programske spremembe pri operaterju.

Kot smo poročali, TV-programi iz Odlazkovega kroga (Veseljak-Golica, Aktual TV, Best FM in TV Zlati zvoki) zapuščajo programsko shemo operaterja.

Telemach: Umik je bil na zahtevo dobavitelja, časovni rok pa predvčerajšnjim

Operater Telemach pojasnjuje, da so bili programi umaknjeni na zahtevo programskega dobavitelja, in sicer zaradi neuspešnega komercialnega dogovora za nadaljevanje distribucije teh programov.

»30-dnevna vnaprejšnja najava s pravico do odpovedi ni bila mogoča zaradi izjemno kratkega roka programskega dobavitelja po umiku, ki je zahtevo podal v sredo, 19. 2. 2025, z rokom do 15. ure isti dan.«

Ob tem dodajajo, da umik teh programov ne pomeni kršitve pogodb s strankami. »Spremembe programov so običajen del poslovanja operaterjev, za katere veljajo distribucijski sporazumi s ponudniki programov in njihovi pogoji.«

Narodnozabavna glasba ostaja del ponudbe

»Izjemno smo presenečeni nad nedavnimi izjavami programskega dobavitelja, ki našim strankam svetuje, naj prekinejo svoje pogodbe s Telemachom. Te trditve so zavajajoče in škodljive, zato bomo proti takšnim izjavam sprožili pravne ukrepe. Umik teh programov je bil izven našega nadzora, zato se našim naročnikom iskreno opravičujemo za vse nevšečnosti.«

Svojim uporabnikom sporočajo, da lahko naročniki narodnozabavno glasbo še naprej spremljajo na programih:

FOLX Slovenija (programsko mesto 504),

PRVA TV (programsko mesto 507),

Arena TV (programsko mesto 22),

GOLD TV (programsko mesto 21)

in ostalih regionalnih/lokalnih programih (VTV, Vaš kanal, NET TV, BKTV, SIP TV, TV Celje, GTV …).

Glasbo, ki so jo spremljali na programih BEST FM in Aktual TV, pa na programih:

Adria (programsko mesto 509),

IDJTV (programsko mesto 503),

Grand (programsko mesto 500),

ONE Adria (programsko mesto 511).

Koncentracija medijev, odpuščanje, sodni postopki ...

Odlazkovi mediji in njegovo poslovanje sicer večkrat odmevajo v javnosti. Pred kratkim je Delo v povezavi z novim zakonom o medijih povzemalo, da bi v znano medijsko koncentracijo okrog Odlazka že zdavnaj in po že zdaj veljavni zakonodaji moral poseči vsak resen regulator. Časopisna družba Večer, ki je prav tako pod nadzorom Odlazka, pa je začela odpuščati novinarje. O več njegovih bližnjih srečanjih s slovenskim sodstvom smo pisali tudi v Novicah.