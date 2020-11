Ni še najhujše, jasno je, kdaj bi se to lahko zgodilo

Informacije z zamudo

Učinki zadnjih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zlasti tistih, ki se nanašajo na šole, in tistih, ki so omejili prehajanje med občinami, so že vidni. Epidemija se namreč širi počasneje, je za STA dejal vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan. Število hospitaliziranih naj bi doseglo vrh okoli petka.Takrat naj bi jih bilo približno 960, potem pa naj bi število začelo padati, meni Cizelj. Pri tem je treba po njegovem pojasnilu upoštevati 10-odstotno odstopanje navzgor ali navzdol. Vrh pri številu bolnikov na intenzivnih oddelkih naj bi ob predpostavki, da bodo ukrepi upoštevani, dosegli okoli 14. novembra, ko naj bi jih bilo okoli 245. Potem naj bi jih bilo vse manj. Takrat naj bi se tudi reprodukcijsko število začelo spuščati pod 0,95. Trenutno je po njegovih besedah okuženih dobrih 90.000 ljudi, kar pomeni vsak 22. prebivalec. Trenutno delež kužnih predstavlja približno 4,5 odstotka prebivalstva. »To pomeni, da je verjetnost, da srečamo okuženega človeka, zelo velika.«Zaradi novega načina testiranja, pri katerem ne testirajo več vseh ljudi s simptomi, po Cizljevem pojasnilu dobijo informacije o okuženih s tri- ali štiridnevno zamudo. »Ta zamuda pomeni, da okuženi ni testiran, a se čez tri ali štiri dni zaradi simptomov pojavi v bolnišnici.«Po njegovih besedah razne prepovedi skušajo ljudi prisiliti, da bi se držali ukrepov in se izogibali stikom z drugimi. Vendar ne bodo uspešne, če se tega ne bomo držali vsi. Težko pa bi dejal, kateri ukrepi so res učinkoviti, ker so začeli veljati po skupinah. »Pomaga izogibanje stikom, vse drugo pa je samo podpora temu.«