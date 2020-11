Uradni koronapodatki: rezultati slabši kot prejšnji teden

Podatki slabši kot za prejšnjo soboto

Včeraj so v Sloveniji na novi koronavirus testirali 3563 oseb, pri 920 vzorcih pa so ugotovili, da so pozitivni (25,8 odstotka vzorcev), sporoča vlada. Število umrlih, ki so bili okuženi tudi z novim koronavirusom, se je povečalo za 32. Dan prej jih je bilo 41, na isti dan prejšnjega tedna pa 23.V bolnišnicah je 1261 oseb (dan prej 1224), intenzivno zdravljenje pa potrebuje 201 oseba (dan prej 206).V soboto, to so torej podatki za petek, smo v statistiko vpisali 6675 testiranih in 1731 pozitivnih oseb (25,9-odstotni delež).Prejšnjo nedeljo (podatki za soboto) smo poročali o 3918 opravljenih testih in 889 pozitivnih primerih (22,7 odstotka). Če primerjamo zgolj ta podatek za obe soboti, vidimo, da se je delež pozitivnih povečal za 3,1 odstotne točke.To soboto smo zabeležili tudi devet smrti več.Podatke, ki jih je z javnostjo prek twitterja za prejšnjo soboto delila vlada, najdete spodaj.