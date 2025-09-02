Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Zahod Slovenije je dosegla nevihtna linija, ki zelo počasi potuje proti Severovzhodu, so navedli na Agenciji RS za okolje. Močnejše nalive lahko pričakujemo vzdolž linije med Slovensko Istro in severno Primorsko, predvsem ob morju lahko nevihte spremljajo tudi močnejši sunki vetra, so opozorili.

Dodali so še, da so na meteorološki postaji Breginj v pretekli uri zabeležili 54 mm padavin. »Pričakujemo, da se bo nevihtno dogajanje umirilo v prvi polovici noči. Ob nalivih je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov,« so še opozorili.

Kot smo že poročali, je močno deževje danes zajelo slovensko Istro. Neurja so bila najhujša na njenem južnem delu, kjer so posledice najbolj izrazite, je za STA povedal namestnik poveljnika CZ mestne občine Koper Igor Rakar.

Najhuje je bilo v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje.