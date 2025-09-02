ARSO OPOZARJA

Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

Nevihtno dogajanje naj bi se umirilo v prvi polovici noči.
Fotografija: Nevihtno dogajanje naj bi se umirilo v prvi polovici noči. FOTO:Jure Eržen/delo
Nevihtno dogajanje naj bi se umirilo v prvi polovici noči. FOTO:Jure Eržen/delo

M. U.
02.09.2025 ob 21:28
02.09.2025 ob 21:29
M. U.
02.09.2025 ob 21:28
02.09.2025 ob 21:29

Zahod Slovenije je dosegla nevihtna linija, ki zelo počasi potuje proti Severovzhodu, so navedli na Agenciji RS za okolje. Močnejše nalive lahko pričakujemo vzdolž linije med Slovensko Istro in severno Primorsko, predvsem ob morju lahko nevihte spremljajo tudi močnejši sunki vetra, so opozorili. 

Dodali so še, da so na meteorološki postaji Breginj v pretekli uri zabeležili 54 mm padavin. »Pričakujemo, da se bo nevihtno dogajanje umirilo v prvi polovici noči. Ob nalivih je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov,« so še opozorili. 

Kot smo že poročali, je močno deževje danes zajelo slovensko Istro. Neurja so bila najhujša na njenem južnem delu, kjer so posledice najbolj izrazite, je za STA povedal namestnik poveljnika CZ mestne občine Koper Igor Rakar. 

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)

Najhuje je bilo v piranski občini, predvsem zaradi poplavljanja Dragonje.

Ni še konec! Zahod Slovenije dosegla nevihtna linija, znova grozijo močnejši nalivi

