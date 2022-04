Ni še konec, spet bo snežilo

Za tiste, ki jih je današnji drugoaprilski sneg spravil v slabo voljo, imamo še eno nenajboljšo novico, ki gre takole: v kratkem bo spet snežilo. Nov sneg je namreč napovedan že za danes zvečer.

Zvečer se bodo padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 m. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli -5, drugod od -1 do 5 °C. Takšno vreme napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Kakšna bo nedelja?

V nedeljo bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 °C.

Nekoliko jasnejše in toplejše vreme napovedujejo za ponedeljek in torek. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in hladnim jutrom, v torek pa bo na vzhodu sončno, drugod bo občasno več oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik, topleje bo.

Previdno na cestah

V primeru sneženja je na območjih, kjer se sneg oprijema vozišča, še vedno obvezna zimska oprema.

Cesta čez prelaz Vršič je zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov zaprta za ves promet. Na cesti čez prelaza Jezerski vrh, Korensko sedlo so obvezne verige na avstrijski strani.