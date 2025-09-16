  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
Slovenija

Ni še konec! Močnejša nevihta se je pomaknila vzhodno od Kopra, možna toča

Arso svari pred burnim večernim dogajanjem.
Simbolična fotografija. FOTO: Jurkos Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Jurkos Getty Images/istockphoto
M. U.
 16. 9. 2025 | 20:53
 16. 9. 2025 | 21:03
A+A-

Močnejša nevihta je nastala v Italiji in se je pomaknila vzhodno od Kopra. Pomika se proti jugovzhodu.

Izdali oranžno opozorilo

Poleg močnega naliva so možni sunki vetra in toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarka Agencija RS za okolje (Arso), ki je zaradi možnih močnejših neviht za danes zvečer za zahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, lahko danes še nastane kakšna močnejša nevihta. Ozračje se bo po polnoči umirilo, so zapisali.

Tokrat na udaru Novo mesto in Severna Primorska

Kot smo poročali, je Novo mesto popoldne med vladnim obiskom zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini izvaja več kot 110 intervencij. Že okoli poldneva pa je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru pri Gorici se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.  Meteorne vode so na Severnem Primorskem nato zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci iz Nove Gorice začeli odstranjevati posledice. 

Neurje se je po njegovih besedah od Šempetra in Vrtojbe začelo seliti proti občini Renče-Vogrsko. Največ hiš pa je poplavilo v Prvačini oziroma v Volčji Dragi. Zaradi neurja sta po podatkih prometno-informacijskega centra zaprti cesti Šempeter-Dornberk, na odseku Volčja Draga-Bazara ter Volčja Draga-Bukovica, pri Bukovici.

Več iz teme

točaneurjevremeArsoSlovenijanalivi
ZADNJE NOVICE
21:58
Bulvar  |  Domači trači
JAPAJADE ŠOV

Ekipa Japajade šova tokrat išče naj kmetico (FOTO)

Tudi v novi sezoni bo veliko nastopov in svežih viž. Kmeticam bosta delala družbo stand up komika.
Mojca Marot16. 9. 2025 | 21:58
21:34
Kronika  |  Doma
TATVINA

Na območju Lenta v Mariboru ukradli motor, lastnik oškodovan za okoli tisoč evrov

Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo.
16. 9. 2025 | 21:34
21:33
Novice  |  Svet
SMRTNA KAZEN

Brez milosti! Za morilca Charlieja Kirka bo tožilec zahteval takšno kazen

Preiskovalci so na puški, ki jo je Tyler Robinson kasneje odvrgel, našli njegove prstne odtise in sledi DNK.
16. 9. 2025 | 21:33
21:15
Ona  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: Mirna in pohlevna sredi neskončnih gozdov (FOTO)

A reka Ribnica lahko tudi spremeni svojo naravo; najbolje si jo ogledamo kar iz plovila, ko se vije po ravnini v velikih vijugah.
16. 9. 2025 | 21:15
21:12
Šport  |  Timeout
SLOVO

Legendarni nogometni kapetan umrl med tekmo, zdravniki ga oživljali več kot uro, a brez uspeha

Dejan Milovanović je s Crveno zvezdo med letoma 2001 in 2008 osvojil tri naslove državnega prvaka in štiri pokalne lovorike.
16. 9. 2025 | 21:12
21:00
Suzy
KNJIGA

Knjiga Emme Heming Willis: odkritje bolezni je pojasnilo marsikaj (Suzy)

V delu se spominja časov, ko je odnos z možem zaradi njegovega zdravja postajal nenavaden.
16. 9. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
8. 9. 2025 | 09:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki