Ni še konec! Močnejša nevihta se je pomaknila vzhodno od Kopra, možna toča

Močnejša nevihta je nastala v Italiji in se je pomaknila vzhodno od Kopra. Pomika se proti jugovzhodu.

Izdali oranžno opozorilo

Poleg močnega naliva so možni sunki vetra in toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarka Agencija RS za okolje (Arso), ki je zaradi možnih močnejših neviht za danes zvečer za zahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, lahko danes še nastane kakšna močnejša nevihta. Ozračje se bo po polnoči umirilo, so zapisali.

Tokrat na udaru Novo mesto in Severna Primorska

Kot smo poročali, je Novo mesto popoldne med vladnim obiskom zajelo neurje z močnim vetrom, nalivi in točo. Gasilsko-reševalni center Novo mesto skupaj z vsemi 18 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini izvaja več kot 110 intervencij. Že okoli poldneva pa je na Severnem Primorskem zalilo več podhodov. Na železniškem podhodu v Šempetru pri Gorici se je ustavilo več vozil, ki so zapeljala v vodo, okoli 16 ljudi so reševali gasilci, je za STA dejal poveljnik Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Meteorne vode so na Severnem Primorskem nato zalile kleti nekaj hiš, sprožilo se je tudi nekaj plazov, je pojasnil Kosmač. Po kratki nevihti so poklicni gasilci iz Nove Gorice začeli odstranjevati posledice.

Neurje se je po njegovih besedah od Šempetra in Vrtojbe začelo seliti proti občini Renče-Vogrsko. Največ hiš pa je poplavilo v Prvačini oziroma v Volčji Dragi. Zaradi neurja sta po podatkih prometno-informacijskega centra zaprti cesti Šempeter-Dornberk, na odseku Volčja Draga-Bazara ter Volčja Draga-Bukovica, pri Bukovici.