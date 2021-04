Ni še konec, kmalu prihaja še ena pošiljka snega

Nevarnost, da sprožite plaz

Nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov je zmerna, druge stopnje, niže pa majhna, prve stopnje. Predvsem v visokogorju so še vedno nevarna strmejša pobočja z napihanim snegom, kjer lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite plaz kložastega snega. Na vetru izpostavljenih legah je nevarnost zdrsa. Snežna odeja je v suhem in mrzlem vremenu večinoma ostala suha in pomrznjena. Le v sredogorju se je ponekod na prisojnih legah čez dan prehodno ojužila. Spihana mesta ter grebeni so trdi in poledeneli. Veliko je klož, ki so večinoma na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel.

April nam je do zdaj med drugim postregel tudi s snežnimi padavinami, ki so se marsikje spustile do nižin. Mesec, znan tudi po pregovorno muhastem vremenu, pa prinaša še najmanj eno pošiljko snega.Danes popoldne bo v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. V soboto bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo dokaj sončno. Zjutraj bo na Primorskem začela pihati šibka burja, drugod pa čez dan severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v nekaterih alpskih dolinah okoli –2, najvišje dnevne temperature od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.V nedeljo bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter.V ponedeljek bo povsod občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine, napoveduje agencija za okolje (Arso). Zapadlo bo lahko od pet do deset centimetrov snega, več v vzhodnem delu naših gora, še napovedujejo vremenoslovci.Od torka do sobote bo več sončnega vremena, a kakšna popoldanska ploha bo vseeno mogoča. Popoldanske temperature bodo od torka naprej okoli 15 stopinj Celzija.