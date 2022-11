V severnem ostenju Prisojnika lahko med potjo na Vršič občudujemo eno največjih umetnin, kar nam jih je dala narava, kamniti obraz Ajdovske deklice. Legenda govori, da je bila Ajdovska deklica hči poganskega božanstva, ki je živela pod previsnimi stenami Prisanka in vodila popotnike skozi snežne zamete prek Vršiča v Trento. Bila je tudi sojenica, obiskovala je mlade matere in prerokovala novorojenčkom njihovo usodo. Nekemu dečku, ki se je rodil Trenti, je napovedala, da bo postal lovec in bo ustrelil bajeslovnega Zlatoroga, gamsa s čarobno močjo. Ko so zloveščo prerokbo slišali njeni bratje i...