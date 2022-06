Ni lahko biti evroposlanec: Matjažu Nemcu na poti v tujino povzročal preglavice

Matjažu Nemcu, ki na letošnjih državnozborskih volitvah ni imel »krompirja«, saj je izpadel iz DZ, se je pod drugimi okoliščinami le nasmehnila sreča, saj je prejel vstopnico za evropskega poslanca, potem ko je Tanja Fajon zaradi nezdružljivosti funkcij odstopila s položaja. Nemec je delo poslanca Evropskega parlamenta tako pričel v sredini mandata in kot priznava, »sem se moral kar hitro znajti med kompleksnimi vsebinskimi, operativnimi in tudi logističnimi vprašanji.« Zaupal nam je svoje prve vtise o tem, kako se v tej vlogi znajde, s kom se je že srečal, ali so ga slovenski evroposlanci toplo sprejeli in nenazadnje tudi, kje biva in ali si je v Bruslju že našel stanovanje.

Doslej si je prenočišča iskal preko namestitvenih portalov, a priznava, da to ne bo dolgoročna rešitev. Z družino - svojo partnerico Nino in sinčkom-, se nameravajo na jesen preseliti v Bruselj ali Strasbourg za slabo leto, da bi bili lahko čim manj na poti in čim več skupaj.

Že zdaj pa je opazil, da mu tedenska potovanja v Bruselj ali Strasbourg lahko povzročajo preglavice in ne le zaradi logističnih zalogajev, ker tedenska pot zahteva prilagoditev za vso družino, nenazadnje tudi za njegovega psa Maxija, dvanajstletnega zlatega prinašalca, ki je za čas, ko je družina evroposlanca v tujini, na večdnevnem obisku pri Nemčevi mami ali pri starših partnerice Nine, temveč tudi zato, ker daljša pot lahko prinese nepričakovane zaplete.

»Prejšnji teden sem se s partnerico Nino in najinim enoletnim sinčkom Majem z avtomobilom odpravil v Strasbourg, kjer je potekala redna mesečna plenarna seja parlamenta. Na pot smo se odpravili v nedeljo, ker so ta dan ceste običajno manj prometne, razdalja, ki jo je treba prevoziti pa je več kot 750 kilometrov. Žal smo imeli na poti manjše nevšečnosti z avtomobilom, zato si v nedeljo zvečer, takoj po prihodu v Strasbourg, nisem uspel ogledati, kje je stavba parlamenta, temveč sem že iskal najbližji servis za avto zavoljo čimprejšnjega popravila, ki je moralo biti končano še pred odhodom nazaj v Ljubljano,« se poti polne skrbi spominja Nemec, ki ima relativno nov avto, letnik 2018.

Zapleteni hodniki parlamenta EU v Strasbourgu. FOTO: Osebni arhiv

Na prvi dan seje, v ponedeljek, ko je zakorakal v stavbo Evropskega parlamenta v Strasbourgu, se je v njej takoj izgubil, a pot po labirintu hodnikov, vrat in nadstropij mu je pozneje pokazal dolgoletni sodelavec Tanje Fajon v Bruslju Jure, s katerim bo tudi dam sodeloval.

Kljub temu, da notranjost stavbe parlamenta v Strasbourgu »daje vtis velikega, sterilnega in hladnega sistema«, kot pravi Nemec, pa so »ljudje znotraj tega 'kolesja' izjemno prijazni, topli in odprti. Nič nenavadnega dni, da se po hodnikih parlamenta ustavljajo skupinice različnih mimoidočih, tečejo pogovori o politiki, ljudje se med seboj spoznavajo, pogovarjajo, se dogovarjajo, skratka vseskozi čas zasedanja tudi izven dvorane poteka pravo intenzivno mreženje, kar daje tisti pravi evropski občutek sodelovanja in tudi neke domačnosti.«

Občutek domačnosti mu daje tudi sedem ostalih evropskih poslancev iz Slovenije, ki so ga vsi lepo sprejeli, mu dali tudi koristen napotek za življenje in delo v EU, medtem ko se med srečanji najbolj spominja »prisrčnega pogovora« s poslanko Jovevo. »Z njo deliva iste skrbi, predvsem kar se tiče usklajevanja obveznosti ob malem otročku, še posebej v času celodnevnih sej,« priznava. Po drugi strani pa so s poslancema Grošljem in Bogovičem ter poslanko Tomčevo v studiu parlamenta v Strasbourgu za slovensko televizijo nastopili v pogovorni oddaji o aktualnih izzivih Evropske unije.

Srečanje s Toninom Piculo - poslancem EP iz Hrvaške FOTO: Osebni Arhiv

Kako je z usklajevanjem družine in službe v Bruslju? »Sem tudi dobil vtis, da sta družinsko in službeno življenje v Bruslju in Strasbourgu precej bolj prepletena kot na primer v Ljubljani. Nekako obe mesti v veliki meri živita življenje institucij EU in vseh zaposlenih v njih. Se pa sprva resda zdi, da je vse silno zapleteno, v nekem čudnem kaosu, kaj kmalu pa postane jasno, da vse še kako dobro funkcionira,« ocenjuje, a hkrati dodaja, da doslej z Nino in Majem za čas bivanja v Strasbourgu niso imeli kaj dosti časa za spoznavanja okoliša ali mesta samega, saj so seje Evropskega parlamenta so zelo natrpane in urniki polni.

V novi vlogi poslanca se je med drugim srečal še komisarjem iz Slovenije Lenarčičem, vodjo S&D skupine Iratxe Garzia Perez, pa s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo.

Prav srečanje s Metsolo pa je je prineslo lepo presenečenje in sodelovanje, saj jo je Nemec povabil na obisk Goriške ob projektu EPK Nova Gorica – Gorica 2025 in jo prosil za pomoč pri realizaciji njegove ideje za razstavo o EPK v Evropskem parlamentu. »Tako na povabilo za obisk Goriške in prošnje za pomoč pri razstavi, se je predsednica Metsola odzvala pozitivno. Zelo sem ponosen, da ta projekt, ki nosi izjemen razvojni potencial, uživa veliko podpro tudi med politiki EU, za kar si bom sam prizadeval še naprej,« ponosno pove Nemec, ki bo do leta 2024, ko se mu izteče mandat v Bruslju, sodeloval pri sooblikovanju evropske politike.