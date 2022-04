Ni bila prvoaprilska šala! Poglejte, kako je pobelilo Slovenijo (FOTO)

Čeprav se je morda komu zdelo, da gre za prvoaprilsko šalo, napoved, da prihaja snežna pošiljka, ni bila šala. V večjem delu Slovenije smo se danes prebudili v zimsko in zasneženo jutro. Vremenoslovci so v petek napovedali, da je sneženje za osrednjo, severozahodno, severovzhodno in jugovzhodno Slovenijo najverjetnejše zjutraj in dopoldne. Danes pa so napovedali, da se bo meja sneženja prehodno spustila do nižin, v nedeljo pa bo večinoma suho.

V zadnjih 12 urah je največ snega zapadlo v visokogorju (nad 1200 metri nadmorske višine 10 do 17 centimetrov snega). Na Ptuju je zapadel en centimeter, v Mariboru dva, na Trojanah tri, v Jeruzalemu štiri in na Blegošu pet centimetrov snega. Na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru so namerili šest centimetrov snega. Nekaj snežink je padlo tudi v prestolnici.

Vrnila se je prava zima

Kaj nam napovedujejo vremenoslovci? V notranjosti Slovenije bodo pogoste padavine, tudi po nižinah bo zjutraj in dopoldne ponekod snežilo. Popoldne bodo padavine oslabele, meja sneženja se bo nekoliko dvignila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 °C, so zapisali na spletni strani Arsa.

»Zvečer se bodo padavine od severa znova nekoliko okrepile in zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 500 m. Padavine bodo ponoči ponehale. V severni Sloveniji bo prehodno zapihal severnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli –5, drugod od –1 do 5 °C.«

V nedeljo bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju do 13 °C.