Ni bil nalit, res je videl kenguruja

Kaj imata skupnega kenguru in Dolenjska? Precej več, kot bi si človek mislil. To vedo povedati domačini z Mirne in okolice. Tam Damjan Zupan s svojo družino že več kot 15 let vodi in razvija ranč Aladin, kjer se danes najde več kot 100 živali. Tudi kenguru, volk, kamela, lama, ris. V teh dneh je še posebno veselo, tudi pri kengurujih je podmladek.»Letos je dobro leto,« je navdušen Damjan, ki se veseli, da imajo številne vrste mladiče. V svojem koncu ranča Aladin pa biva, skaklja in počiva Miško, tisti zvedavi kenguru, ki jo je pred tremi leti popihal, za hip si je vzel pravico in šel po svoje. Da je že skoraj pravi ...