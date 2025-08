Neznana snov povzročila pogin rib v slovenski reki (FOTO)

Danes pred poldnevom je bil Regijski center za obveščanje Murska Sobota, s strani občana obveščen o poginu rib in iztekanju neznane snovi v reko Ščavnico, v kraju Ljutomer pri parku Rudolfa Maistra. O dogodku so bili takoj obveščeni gasilci PGD Ljutomer, Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota (OKC), inšpektor za ribištvo, podjetje VGP Drava Ptuj, poveljnik Civilne zaščite Ovčine Ljutomer ter poveljnik Gasilske zveze Ljutomer.

Ribiči si želijo, da bi povzročitelja pogostih onesnaženj odkrili in sankcionirali. FOTO: Pgd Ljutomer

»Gasilci PGD Ljutomer smo na izpustni kanal, ki se izliva v reko, namestili lovilna črevesa in pivnike ter s tem omejili nadaljnje iztekanje snovi v reko. Po doslej znanih podatkih naj bi šlo za preliv kanalizacijskega jaška, ki je povzročil onesnaženje v Ščavnici. Pristojne službe nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin in sanacijo dogodka,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

Ribiči si želijo, da bi povzročitelja pogostih onesnaženj odkrili in sankcionirali. FOTO: Pgd Ljutomer

Predsednik Ribiške družine Ljutomer Bogdan Vrbnjak pa nam je povedal, da tokrat sicer ni bilo večjega pogina rib, a ga skrbi, da se zadeva ponavlja. »Dejansko tokrat ni bilo večjega pogina, po zadnjih podatkih policije so namreč našli le nekaj poginulih rib, nekaj pa jih je verjetno tudi odplavilo po reki, ampak nič katastrofalnega. Žal se to pojavlja pogosto in se vzroka ne najde, oziroma krivca ne odkrije,« poudarja Vrbnjak.