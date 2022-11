Nežika in Leopold sta se zaljubila pri verouku (FOTO)

Več kot 60 svatov je bilo priča vnovičnemu poročenemu slavju, tretjemu odhodu Nežike in Leopolda Alenca z Negovskega Vrha pred matičarja in pred oltar. Najprej je benediški župan mag. Milan Repič v tamkajšnji starodavni mežnariji zakoncema Alenc pred pričama, sinom Dragom in hčerko Leo, potrdil 60 let skupnega življenja, nato pa so se vsi skupaj preselili v cerkev Svetih treh kraljev nad Benediktom, kjer je obred s sveto mašo vodil benediški župnik in dekan Marjan Rola.

Tako župan kot župnik sta na račun Neže in Leopolda izrekla veliko lepih besed ter jima zaželela še veliko zdravih let. »Ni bilo vedno lahko, a vendar sta znala in zmogla vsa ta leta preživeti v razumevanju, spoštovanju in ljubezni. Želimo vama, da tako ostane še naprej in naj vaju spremlja zdravje,« je dejal župan.

Družinska fotografija FOTOGRAFIJI: Osebni arhiv

Nežika Alenc se je rodila 5. januarja1943 kot tretja od štirih otrok družine Bratuša v bližnji Ihovi. Po osnovni šoli ni imela možnosti nadaljnjega šolanja, zato se je v Mariboru pridružila bodočemu možu Leopoldu. Takrat se je zaposlila in šest let delala v MTT kot tkalka, pozneje pa je bila gospodinja in je skrbela za otroke. Leopold je bil rojen nekaj mesecev pozneje, 17. julija 1943, prav tako kot tretji od štirih otrok na Negovskem Vrhu. Bil je sošolec svoje bodoče žene, še več, pri verouku sta sedela skupaj in se že takrat odlično poznala, najverjetneje tudi že zaljubila. Leopold se je že po osnovni šoli zaposlil v delavnicah prevozniškega podjetja Certus.

Poročila sta se 20. oktobra 1962, civilno v Mariboru, cerkveno v Benediktu. Ko je Leopold leta 1965 prišel iz JLA (služil je v Leskovcu in Prištini), je bil zaposlen v sosednji Avstriji, nato pa se je vrnil v Maribor, kjer se je zaposlil v trgovskem podjetju Koloniale in se ob delu izučil za poklicnega voznika tovornjaka. Pozneje je opravil še izpit za voznika avtobusa ter se leta 1978 zaposlil v takratnem Certusu. Upokojil se je leta 1998, a mu tudi v pokoju ni dolgčas. V zakonu so se jima rodili trije otroci, Milan, Drago in Lea, in ju obdarili s sedmimi vnuki in vnukinjo oziroma, kot pravi dedek, sneguljčico in sedmimi palčki. Razveseljuje ju tudi sedem pravnukov.

Po uradnem delu veselega dogodka so se vsi skupaj odpeljali v Komarnico, kjer se je ob odlično obloženih mizah, med katerimi je bila tudi torta vnukinje Saše, pravo slavje šele začelo. Nastopil je tudi ansambel Udar iz okolice Slovenskih Konjic, pri katerem nastopa Nežin in Poldijev vnuk Jan. Zraven so zaigrali še štirje pravnuki.