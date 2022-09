Nezgode in poškodbe pri delu lahko po novem prijavite le tu

Prijavo nezgod in poškodb pri delu na inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je od danes možno prijaviti le še prek portala Spot. K elektronski prijavi nezgod in poškodb so zavezani delodajalci, ki so vpisani v poslovni register Slovenije, so sporočili z inšpektorata. Elektronski postopek na portalu Spot v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8.

Zakaj digitalizacija?

Namen elektronske prijave, ki so jo pripravili ministrstvo za javno upravo, ZZZS, inšpektorat za delo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje, je predvsem enovitost postopka ter poenostavitev in digitalizacija postopka prijave nezgod in poškodb pri delu ter s tem razbremenitev tako delodajalcev kot zavarovancev.

Digitalizacija postopka po njihovih navedbah tudi zagotavlja izbranim osebnim zdravnikom ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, zmanjšuje časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in jim omogoča pregled nad poškodbami pri delu zavarovancev ter pripravo celovitejših kontrol pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev ter izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

Inšpektoratu za delo bo elektronska prijava omogočala hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega nadzora in preventivnega ukrepanja ter časovni in finančni prihranek zdajšnjega ročnega vnašanja oziroma prepisovanja podatkov v informacijski sistem.