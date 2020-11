Nevzdržne razmere: Tiste, ki bi resnično potrebovali sprejem v bolnišnico, pošiljamo domov

Med Mladimi zdravniki je bila tudi Tina Bregant



Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje je (zaenkrat še) Tina Bregant, ki je bila do imenovanja članica podporne ekipe Mladih zdravnikov Slovenije. V zadnjih dneh se veliko govori o tem, da je minister za zdravje Tomaž Gantar vladi predlagal, da jo razreši (minister je dejal, da so zaupanje, sodelovanje in podobni pogledi na reševanje problemov v času epidemije še toliko bolj pomembni), a se to ni zgodilo. Tako še vedno ostaja njegova državna sekretarka, čeprav naj bi si minister želel na njeno mesto postaviti Uroša Prikla iz Desusa.



V Sloveniji smo zabeležili najbolj črn dan po številu smrti bolnikov, okuženih s sars-cov-2. Za ponedeljek smo v statistiko vnesli kar 59 smrti, medtem pa imamo v bolnišnicah 1299 oseb, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 203 (41 oseb, ki je bilo hospitaliziranih, je v zadnjih 24 urah umrlo, 6 mrtvih je bilo v intenzivni enoti, ostali zunaj bolnišnic, v domovih za starejše občane).Razmere v bolnišnicah pa so očitno precej slabe. Mladi zdravniki so prek twitterja sporočili sledeče:»Danes poročajo o najvišjem številu umrlih do sedaj. Razmere v bolnišnicah in covid ambulantah so nevzdržne! Merila za hospitalizacijo se višajo iz dneva v dan.«»Mnoge obolele, ki bi resnično potrebovali sprejem v bolnišnico, pošiljamo domov z navodili, kako ravnati, če se stanje še dodatno poslabša.«»Reševalci prevažajo bolnike iz ene regije v drugo in iščejo še zadnje proste postelje. Ob tem ostajajo celotne regije sredi noči brez reševalnih vozil in reševalcev.«Objavili so tudi sporočilo ene od kolgic: »Današnje poročilo kolega iz ene večjih bolnišnic: “Totalni dizaster. Ura je 10. zjutraj, v obravnavi imamo že 10 znanih bolnikov s poslabšanjem, ob tem še 5 bolnikov s sumom na poslabšanje stanja. Prostora za sprejem novih težko obolelih za covidom? 0."«Na ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Tomaž Gantar, smo vprašali, ali vsak, ki bolnišnico pomoč potrebuje, to tudi dobi. Zanimalo nas je tudi, ali se spreminjajo pravila, kdaj se koga sprejme v bolnišnično oskrbo. Ko prejmemo odgovore, jih bomo objavili.