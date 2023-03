»To so moje sanje, to so moje želje,« z otroškim in iskrenim navdušenjem 48-letni Primož Kirn, kondicijski trener, bodoči nevrotrener, opiše, kako srčno si želi, da bi v Sloveniji vzpostavil moderen nevrološki center. Da bi lahko pomagal vsem, ki imajo nevrološke motnje ali potrebujejo pomoč po nesreči, poškodbi. Tak center bi številnim olajšal življenje. Predvsem pa bi jim lahko pomagal Primož, ki je iz Amerike, točneje Dallasa, prinesel bogato strokovno znanje! Ameriška metoda Lani je šel prvič v Dallas in začel izobraževanje pri Ryanu Bachiku, ki je razvil posebno t. i. Bachik...