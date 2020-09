Nevihte v nočnih urah povzročale preglavice

V nedeljo pozno zvečer se je nad delom Slovenije razbesnelo neurje. Nekaj težav je povzročilo na Koroškem in v Savinjski dolini. Gasilci so priskočili na pomoč in reševali imetje pred vodo.



Tako na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da je ob 21.44 občino Mozirje zajelo neurje z močnim dežjem. Meteorna voda je poplavila kletne in pritlične prostore stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Mozirje so izčrpali vodo iz objektov.

Zemeljski plaz Ob 21.49 je močno neurje z dežjem zajelo občino Črna na Koroškem. V Podpeci je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt, gasilci PGD Črna na Koroškem pa so s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok vode. Na Cesto v Javorju se je sprožil zemeljski plaz. Delavci cestnega podjetja VOC Celje so cesto sanirali.



Uro kasneje pa je močno neurje z dežjem zajelo občino Dravograd. Meteorna voda je ogrožala stanovanjske hiše, v Libeličah pa so se na cesto sprožili manjši plazovi. Posredovali so gasilci PGD Dravograd, PGD Libeliče in KP Dravograd z delovnim strojem.



Ob 22.43 je v Latkovi vasi v občini Prebold meteorna voda poplavila prostore sušilnice za hmelj. Gasilci PGD Latkova vas so nudili pomoč pri odpravljanju posledic poplave v sušilnici. Meteorna voda je poplavila polovico ceste Latkova vas-Prebold.

