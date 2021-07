Pozor, razglasili veliko verjetnost toče

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije, objavili jih bomo.

Včeraj zvečer in danes ponoči so se ponekod nad Slovenijo razbesnele nevihte, ki so marsikomu povzročile nemalo preglavic (več o tem v članku Neurje po Sloveniji: podiralo je drevesa, klestila je toča ... ). Zdi pa se, da se tudi današnji dan ne bo začel najbolje. Za severovzhod države so namreč modeli Agencije RS za okolje (Arso) izračunali, da obstaja velika verjetnost toče.