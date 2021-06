Nevihte, nevihte, nevihte, tako kaže

Petkov večer - prihajajo nevihte. FOTO: Arso

Za nami je pravi poletni dan, ko so se temperature povzpele nad 25 stopinj Celzija. V večeru pa nad naše kraje prihajajo nevihte. Takole pišejo pri Neurje.si: »V zadnjih dneh, po poletnih toplih dnevih, v popoldanskem času nastane nekaj posameznih ploh in neviht, ki pa so redke in po večini kratkotrajne. Danes zvečer bo teh nekaj več na skrajnem severu Slovenije, predvsem na območju Alp (Gorenjska, Koroška). V prihodnjih dneh bodo plohe in nevihte pogostejše, zajele bodo večji del države.«Napoved petkovih večernih nalivov.Ogrelo se je tudi že morje. Kot pišejo pri Arsu. »Temperatura morja je dopoldne okoli 20 °C, čez dan pa se segreje tja do 22 °C. Standardno se sporoča temperaturo na globini 1 m.«