Dele Slovenije pobelila toča, razdejanje je strašno (FOTO)

Toča v Laškem. FOTO: Bralec Edi

Sobotno dopoldne je marsikje po severu države zaznamovalo močno neurje, ki se je iznad Italije pomaknilo nad naše kraje. Gasilci so prejeli številne klice na pomoč zaradi zalitih kleti in podrtih dreves.Ob 9.53 so gasilci PGD Tolmin posredovali v Rutarjevi ulici v Tolminu, kjer je meteorna voda zalivala kletne prostore trgovine z živili. Izčrpali so vodo iz skladišča v kletnem delu in trgovine.Ob 10.34 je pod Skuto v občini Kamnik dve pohodnici ujelo neurje in nista mogli nadaljevati poti. Aktivirani so bili reševalci GRS Kamnik za primer reševanja, saj helikopter LPE zaradi neurja ni mogel poleteti. Pohodnici sta naleteli na skupino planincev, ki ju je varno pospremila do bivaka pod Skuto. Reševalci GRS Kamnik so bili v pripravljenosti v Kamniški Bistrici.Ob 12.20 je občino Laško zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom. Meteorna voda zaliva kletne prostore objektov. Na terenu posredujejo gasilci PGD Sedraž. Zaradi toče je bilo ponekod videti, kot da bi padal sneg. Bralecnam je sporočil, da je toča padala »10 minut na polno, uničeni pridelek, rože, poskodovani avti...« Poslal nam je tudi fotografijo, na kateri drži točo v dlani eno uro po neurju.Ob 12.25 je občino Slovenske Konjice zajelo neurje, ki je podiralo drevesa. Na terenu posredujejo gasilci PGD Loče.Ob 12.25 so se med neurjem drevesa podirala tudi v občinah Vitanje in Vojnik, pet minut kasneje pa v občini Zreče.Na območju Slovenske Bistrice so gasilci PGD Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica in Pragersko nudili pomoč pri sanaciji odkritih streh na blokih, stanovanjskih hišah in vojašnici in pri odstranjevanju podrtih dreves. Pri sanaciji je pomagala tudi dežurna služba Elektra Maribor (pretrgani električni kabli). Gasilci so pomagali pri sanaciji odkrite strehe tudi na območju Lovrenca na Pohorju.Gasilci PGD Oplotnica so nudili pomoč pri sanaciji odkrite strehe gospodarskega poslopja in pri odstranjevanju podrtih dreves. Gasilci PGD Fram so pomagali pri odstranitvi podrtega dreva iz vozila in cestišča.O težavah poročajo tudi iz številnih drugih krajev po Sloveniji. V Škofji Loki je padala toča.Vreme je marsikje povzročalo težave tudi v prometu