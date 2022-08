Nevihta jih je ujela v soteski

Minuli konec tedna so imeli tudi v Zgornjem Posočju veliko dela gorski reševalci. V soboto ob 18.40 so policiste obvestili, da je po neurju z močnim nalivom večja količina vode v potoku Fratarica blizu Loga pod Mangartom več udeležencem soteskanja onemogočila izhod iz soteske.

Presenetila jih je nevihta. FOTO: Marko Feist

Izkazalo se je, da se je skupina šestih udeležencev, državljanov Nemčije in Madžarske, v popoldanskih urah odpravila na soteskanje v potok Fratarica pod vodstvom vodnika. Medtem je nastala močna nevihta na območju Loških sten, zaradi česar je po strugi potoka že po nekaj minutah pritekla večja količina vode. Trojica – 52-letna ženska in starejši mladoletnik, oba državljana Nemčije, in 32-letna državljanka Madžarske – je posledično ostala ujeta v enem od tolmunov. Pozneje so jih nepoškodovane s pomočjo vrvne tehnike rešili reševalci GRS Bovec.

Helikopter na pomoč

Istega dne ob 11.32 so policiste obvestili, da se je na zelo zahtevni zavarovani poti oziroma ferati, približno 200 metrov pod vrhom Krna v Julijskih Alpah, poškodovala 19-letna planinka. Ta se je s prijateljem vzpenjala po zelo zahtevni zavarovani poti. Med plezanjem si je okoli 11.30 na težjem delu poti, na približno 2000 metrih nadmorske višine, poškodovala desno nogo. »Zaradi lažje poškodbe ni mogla nadaljevati vzpona. Na kraj dogodka so bili napoteni člani dežurne ekipe GRS z Brnika,

poškodovanko s pomočjo vitla dvignili v policijski helikopter in jo nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico na Jesenice,« je pojasnil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.