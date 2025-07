Padec v Velenjsko jezero je bil v nedeljo usoden za 24-letnega tujca, ki, kot so sporočili s policije, ni znal plavati. Skupaj s prijatelji se je zadrževal ob robu jezera, ko so ti opazili, da je izginil pod gladino. Takoj so začeli iskanje, a žal neuspešno. Pogrešanega so pozneje našli potapljači na nekaj metrih globine. Od začetka leta 2020 je tako skoraj 100 ljudi utonilo v slovenskih vodah. Med utopljenci so bili tudi trije otroci in v dveh primerih poteka postopek na sodiščih, kjer ugotavljajo, ali so za tragediji odgovorni oziroma krivi odrasli. A čeprav je od utopitve deklice v ljubljan...