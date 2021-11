Neverjetno! Županja te občine prebivalce poziva k nespoštovanju ukrepov

Županja občine Semič Polona Kambič ne verjame, da je sars-cov-2 nevaren virus, zato je na Osnovno šolo Belokranjskega odreda naslovila pismo, v katerem poziva k opuščanju ukrepov, med drugim samotestiranja učencev in obvezne uporabe mask, piše 24ur.

Županja Polona Kambič. FOTO: zaslonski posnetek

Namignila naj bi tudi, da bodo prenehali spoštovati ukrepe na občini, saj meni, da so ukrepi protiustavni, nezakoniti in ne spoštujejo temeljev človekovih pravic.

Medtem ko v državi poročamo o zdravstvenem kolapsu in polno zasedenih posteljah na intenzivnih oddelkih, pa Kambičeva vztraja pri svojem in na organe osnovne šole pritiska ter jih poziva k nespoštovanju nadrejenih organov in vlade.

V ZD Črnomelj so po pisanju portala dejali, da se ne strinjajo z izjavami županje in se bodo še naprej trudili za občane, ki so v njihovi pristojnosti.

Poklukar o pozivu županje

Minister za zdravje Janez Poklukar je na tiskovni konferenci o novem zakonu PKP10 povedal svoje mnenje o takem obnašanju županje Semiča: »Vsi, ki imamo javne funkcije, moramo v teh trenutkih napraviti, kar je možno in s svojim zgledom poskrbeti, da bomo dosegli visoko precepljenost in lahko obvladali okužbe. Kakršenkoli odstop od tega zame ni sprejemljiv!«