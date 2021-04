Neverjetno, to se v Sloveniji ni zgodilo že 20 let

Letošnji april je bil najhladnejši v zadnjih 20 letih, ugotavljajo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Povprečna dnevna temperatura v slovenski prestolnici je v aprilu znašala 9 stopinj Celzija. Temperature po vsej Sloveniji so bile ta mesec v poprečju za 1,5 stopinje Celzija nižje od slovenskega povprečja v meteorološkem obdobju med letoma 1981 in 2010.Najtoplejši dan smo zabeležili 1. aprila, ko so v nekaterih slovenskih krajih izmerili tudi 25 stopinj Celzija. Že čez en teden pa smo po vsej Sloveniji beležili najnižje povprečne aprilske temperature po letu 1997.7. aprila je bilo tako marsikje najhladnejše aprilsko jutro v zadnjih 70 letih, na številnih merilnih mestih so na ta dan izmerili najnižje aprilske temperature doslej. Takšno temperaturno nihanje je bilo sicer v preteklem mesecu značilno za celotno Evropo, so za STA pojasnili pri Arsu.