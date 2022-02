Kaj takega pa še ne! Poglejte, kaj prodaja slovenska policija

Slovenska policija je objavila precej nenavaden oglas, kakršnega doslej še nismo zasledili. Prodajajo namreč 500 litrov že uporabljenega dizelskega goriva iz policijskega čolna. Gorivo je v Kopru, najnižja ponudbena cena pa znaša 680 evrov.

V oglasu še piše, da »kupec na svoje stroške in skladno z veljavnimi predpisi o prevozu nevarnega blaga poskrbi za izpraznitev oziroma prečrpanje in odvoz goriva. Zainteresirani ponudniki naj svoje ponudbe oddajo do 9. marca 2022, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana«.

Državljani besni

Pod objavo omenjenega oglasa na njihovi facebook strani je završalo. Komentatorji opozarjajo, da slovenska policija s takimi objavami izgublja kredibilnost in da se potem ne morejo čuditi, da jih nihče več ne jemlje resno. Drugim ni všeč poimenovanje »že uporabljeno gorivo«, saj to ne more držati, to bi namreč pomenilo, da prodajajo dim in saje. Tretji jim predlagajo res praktično rešitev, in sicer naj namesto prodaje gorivo porabijo v policijskih avtomobilih in hitreje rešijo zadevo.

Izračunali smo, da policija prodaja dizel iz čolna po ceni 1,36 evra na liter. Ob tem ga mora kupec še sam izčrpati iz čolna, če ni iz Kopra, pa se še odpeljati do Kopra. Danes stane »nerabljeno« dizelsko gorivo na bencinski servisih po Sloveniji okoli 1,4 evra na liter.

Kako so na policiji določili ceno, ne vemo, jih bomo pa povprašali. Ko dobimo odgovor, ga sporočimo tudi vam.