Neverjetno, kakšen klic na pomoč so dobili gorski reševalci

Nesreča nikoli ne počiva, to zagotovo zelo dobro vedo gorski reševalci, ki vedno brez obotavljanj priskočijo na pomoč tistim, ki v gorah potrebujejo njihovo pomoč. A kljub temu, da je vsakemu, ki premore kanček razuma jasno, kakšen je njihov cilj – reševanje poškodovanih in obolelih v gorah, se tu in tam še najde kakšen, ki mu ni popolnoma jasno, kakšno je poslanstvo gorskih reševalcev.Na svoji facebook strani Gorske reševalne zveze Slovenija so objavili, s kakšno nenavadno, nerazumno in nerazumno željo so bili soočeni pred kratkim. »Časi, se spreminjajo in tako prihaja, da se srečujemo z nerazumnimi željami in zahtevami gornikov. Ena taka, se nam je dogodila pred dnevi,« so zapisali in delili pripoved dežurnega zdravnika gorskega reševalca.»Ob 18 h zvečer sem kot dežurni zdravnik združene ekipe GRS in HNMP prejel klic dispečerja centra 112, da želi nek tujec govoriti z nami. Povezal me je v konferenčni klic z načelnikom lokalne GRS postaje in gospodom, ki nas je želel aktivirati. Gospod je v polomljeni angleščini povedal, da se nahaja na visokogorski koči pod Triglavom in potrebuje transport v dolino. Po prvem presenečenju in sistematskem povpraševanju o poškodbah, bolezni ali drugih težavah, je gospod vse to zanikal in povedal, da se je ''uračunal'' v času in ima zjutraj ob 4h letalo iz Brnika in ga res ne sme zamuditi. Po razlagi, da naša služba ni namenjena nenujnim prevozom, je pričel izsiljevati, da se bo poškodoval na poti navzdol in bo na tak način prišel do prevoza. Poskušal je tudi z svojim zavarovanjem, ki mu omogoča helikopterski transport,« je razkril reševalec in dodal, da je bil pogovor z gospodom, ki je prihajal iz bližnje vzhodnoevropske države precej čustveno obarvan, tako da sem ga moral prekiniti na silo.»Gorski reševalci radi pomagamo in nikoli nam ni žal nobenega napora ali časa, ko nekdo potrebuje pomoč in se gre zares, take želje nekaterih, sicer res običajno turistov, pa kljub vsemu težko 'prežvečimo',« je še dodal.