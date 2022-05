Neverjetno, kaj je naredil slovenski policist, ko je popisal protestnika

Nedavno se je pred ruskim veleposlaništvom v Ljubljani med protestom za mir v Ukrajini protestiral tudi poljski državljan, ki ga je popisal slovenski policist. Dogodek bi verjetno ostal skrit pred javnostjo, če se Poljak, ki je v skrbeh za svojo varnost, ne bi zatekel po pomoč na veleposlaništvo Poljske, piše v današnjem Delu.

Veleposlanik Poljske se je že pritožil čez policista, ki je ruskemu veleposlaništvu izročil podatke o popisanem poljskem državljanu. Varnostni incident preiskujejo tako na policiji kot pri informacijski pooblaščenki.

Kot piše Delo, je pred nekaj tedni ob varovani ograji moški protestiral proti ruski agresiji na Ukrajino, policist ga je prosil, naj se umakne, in zahteval osebne dokumente. Ko ga je popisal, se je izkazalo, da je poljski državljan, postopek pa je ves čas s stopnic poslopja ruskega veleposlaništva snemal tamkajšnji uslužbenec. Ko se je popisani umaknil, je skozi ograjo veleposlaništva prišel ruski uslužbenec in od policista zahteval, da mu pokaže zapisnik. Policist je Rusu ustregel, ta pa je s pametnim telefonom slikal osebne podatke državljana Poljske, članice EU in zveze Nato.

Na policiji so potrdili, da o zadevi poteka notranjevarnostni postopek.