Neverjetno, k čemu poziva bivši minister Turk: rušil bi jo (FOTO)

Nekdanji minister, vidni član stranke SDS in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Žiga Turk je na omrežju X pozval k porušitvi garažne hiše pod Trgom revolucije. Zakaj? Ker so parkirni prostori premajhni za njegov avto.

»Garažo pod Trgom revolucije bi bilo treba podreti in zgraditi na novo. Narejena je za zastava yugo 45 in 101,« je zapisal.

Ko so ga komentatorji opozorili, da garažne hiše zaradi tega ni treba rušiti, ampak lahko zgolj na novo narišejo širše parkirne prostore, se s tem ni strinjal. Po njegovem mnenju so težava stebri, ki jih po njegovih besedah »ni možno zradirati«.

Drugi pa je dodal, da je že zdaj urejenih nekaj parkirnih prostorov, ki so širši, in sicer na koncu vrst. Označeni so kot »senior parking«.

Prva garažna hiša v Sloveniji

Spomnimo, parkirna hiša oziroma podzemna garaža pod zdajšnjim Trgom republike je bila zgrajena v 60. letih, ko je v imenu socialističnega napredka izginil vrt uršulinskega samostana oziroma Auerspergov vrt in so začeli graditi ploščad Trga revolucije, kakor se je trg takrat imenoval. Bolje bi bilo napisati, da so jo začeli graditi leta 1960, kajti najprej so arheologi dve leti raziskovali območje. Pod nekdanjim samostanskim vrtom je bil namreč severni del Emone. Tam, kjer je zdaj stolpnica Ljubljanske banke, so odkrili hišo rimskega finančnega uradnika. Leta 1962 je Beograd ukinil finančno podporo za gradnjo garaže, zato je Avtoservis državnih organov, ki je vodil gradnjo parkirne hiše, najel kredit pri Komunalni banki Ljubljana. Kredit v višini 295 milijonov dinarjev (povprečna plača je bila leta '63 35.665 dinarjev) je zadoščal za dokončanje gradnje. Leta 1963 so prvo garažno hišo v Ljubljani in v Sloveniji le odprli. Zdaj pa Žiga Turk predlaga njeno rušitev.