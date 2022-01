Neverjetne najdbe: srednjeveška stranišča sredi Ptuja (FOTO)

Najstarejše slovensko mesto že od nekdaj preseneča s svojimi arheološkimi najdbami, a najnovejše so osupnile še tako velike poznavalce naše zgodovine. Člani Skupine stik (Zavod za preučevanje povezovalnih področij preteklosti in sedanjosti), ki vodi arheološke raziskave na območju ptujske Stare steklarske, k temu spada tudi predel ob Aškerčevi in Šalamunovi ulici, so tako med drugim že našli pogorele hiške, skelete, posodo in celo semena, zdaj pa so izpod plasti zemlje razkrili še niz srednjeveških hiš. Ohranila so se tudi semena »Stavbe, ki so stale ob ulici, so imele na zadnji strani...