Neverjetna zgodba prve slovenske hotelirke, na Bledu je skrivala Jude

Jula Molnar je ena prvih slovenskih podjetnic in prva slovenska hotelirka. Je ustanoviteljica Grand Hotela Toplice, ki je bil v času obstoja Kraljevine SHS najmodernejši hotel daleč naokoli. Gre za blejski hotel z najdaljšo tradicijo, ki se nahaja tik ob Blejskem jezeru. Ponaša se s petimi zvezdicami in slovi po razkošju. V njem je 87 sob in apartmajev, od katerih je 33 luksuzno opremljenih. Zgodba o njem se je začela pisati že leta 1818, ko so na mestu, kjer stoji danes, odkrili topla vrelca z zdravilnimi lastnostmi ...

Preberite več na Onaplus.si.