Neverjetna rešitev v oblaku

To je Cloudya, telefonski sistem v oblaku, ki odgovarja na potrebe sodobnih podjetnikov.

Cloudya prevzema vlogo trenutno uveljavljenih telefonskih sistemov, kot so analogne in VoIP-centrale, ter zagotavlja zanesljivost, varnost in uporabnost. Ponuja vse funkcije, ki jih podjetje potrebuje pri upravljanju s svojimi telekomunikacijami. K temu pa dodaja prednosti, ki jih prinaša PBX-telefonija v oblaku. Tak sistem je bistveno bolj preprost in eleganten, tudi cenejši in bolj fleksibilen. Vsako podjetje bo prepoznalo prednosti, ki so pisane na kožo njihovemu načinu poslovanja.

Kako Cloudya deluje?

