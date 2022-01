Neverjetna reševalna akcija pod poledenelo Brano (FOTO)

Kamniški gorski reševalci razkrivajo, kako se je nedavno na skalni polici pod vrhom poledenele in nevarne Brane znašel štirinožni kosmatinec Jimmy.

Zgodba s srečnim koncem se je začela, ko je Jimmyjev lastnik objavil poziv, da se je kuža izgubil med Kamniškim sedlom, Brano in Tursko goro. Poziv je opazil tudi kamniški gorski reševalec in strokovni sodelavec Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije Matjaž Šerkezi, ki se v pasji družbi, če to dopuščajo razmere, kaj rad v hribe poda tudi sam. Ko so do njega prišle informacije, da so obiskovalci Kamniškega sedla slišali psa jokati oziroma tuliti nekje pod poledenelo Brano, se je podal v iskanje tudi sam. Jimmyja je našel na eni izmed skalnih polic v Šiji pod Brano, s katere si sam ni upal.

Kot poroča Kamnik.info, je reševalcu psa uspelo privezati na povodec, a ga ni upal potegniti na silo, saj bi to lahko bilo usodno za oba. Najprej mu je odstopil svoj sendvič, nato pa je kuža skočil s police. Kuža in reševalec sta se previdno vrnila v dolino, je pa menda Šarkezi v pogovoru po uspešno izvedeni akciji dejal, da je kuža pokazal več iskrene hvaležnosti in veselja kot marsikateri planinec, ki ga iz kočljive in nevarne situacije v gorah rešijo gorski reševalci.

Šarkezi je ob tem na družabnih omrežjih še zapisal, da je pot na Kamniško sedlo na nekaterih mestih zelo poledenela, zjutraj pa je sneg trd. Derezice so za takšno pot nesprejemljive, obvezna oprema so dereze in cepin. Na grebenih piha močan veter v sunkih, zato izkušeni gorski reševalec svetuje še, da se jih izogibate, da ne bo koga odpihnilo čez rob.