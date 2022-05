Neverjetna odločitev Madžarske za slovenske voznike

Na Madžarskem so se sprva odločili, da bodo od 27. maja lahko le vozniki avtomobilov z madžarskimi registrskimi oznakami točili gorivo po regulirani ceni 480 forintov (1,24 evra) na liter, a so pozneje nepričakovano sporoči, da bo ta cena veljala tudi za voznike s slovenskimi in srbskimi registrskimi oznake, piše portal Dailynewshungary.

Pri polnjenju rezervoarja vozila s tujo registracijo, torej z izjemo Srbije in Slovenije, bo treba plačati tržno ceno. Ker so cene goriva na Madžarskem najnižje v Evropi, se je turizem z gorivom ob meji povečal, kar ogroža nemoteno oskrbo, je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI dejal Gulyas. »Tuji kupci izkoriščajo dejstvo, da lahko Madžarska ohranja cene bencina pri 480 forintih, medtem ko se drugje v Evropi gibljejo od 700 do 900 forintov.« Da bi preprečili zlorabe, bodo lahko na Madžarskem bencin po ceni 480 forintov na liter kupovali le avtomobili z madžarskim, srbskim in slovenskim potrdilom o registraciji.

Cene goriva na Madžarskem omejene od 15. novembra

Cene goriva so na Madžarskem omejene od 15. novembra lani, in sicer na 480 forintov. Madžarska vlada se je za ukrep odločila, potem ko je letna stopnja inflacija v državi oktobra lani dosegla 6,5 odstotka, kar je največ po letu 2012.

Za točenje goriva na Madžarskem se po pisanju portala sobota.info odloča tudi veliko Slovencev, madžarske bencinske črpalke v precejšnji meri obiskujejo tudi Hrvati. Kot so zapisali, je bilo v začetku maja ob polnjenju 60-litrskega rezervoarja dizla v Sloveniji treba odšteti 111 evrov, na Madžarskem pa slabih 76 evrov.