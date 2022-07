Neverjeten podvig: Polde pri 79 letih peš od Rateč do Beograda (FOTO)

Letošnje poletje so ali še bodo mnogi izkoristili za premagovanje dolgih veznih poti in transverzal. A izziv, ki si ga je postavil Polde Taler, za prijatelje Polda, je nekaj prav posebnega. 79-letni upokojeni slikopleskar, alpinist in ultramaratonec iz Gorij na Gorenjskem, se je namreč sam odpravil na skoraj tisoč kilometrov dolgo pot ob Savi, od čudovitega izvira Save Dolinke pri Zelencih do izliva v Beogradu. In to kar peš! V soboto zjutraj smo se dobili z njim na začetku njegove ture in ga pospremili na pot. Čez zahtevno steno Mont Blanca Čeprav bo kmalu prestopil v deveto desetletje, se ...