Nevede izpostavljate otroka? Že ena objavljena fotografija ima lahko strašne posledice

Na dogodku v organizaciji informacijskega pooblaščenca so strokovnjaki opozorili na nujnost varovanja osebnih podatkov in zasebnosti otrok na spletu, poroča STA.

Strinjali so se, da imajo pri tem ključno vlogo starši in učitelji, ki morajo mlade ozaveščati o nevarnostih digitalnega sveta in jih naučiti varnega ravnanja.

Že ena fotografija lahko postane otroška pornografija

Poseben poudarek so namenili nevarnostim nepremišljenega deljenja fotografij otrok na družbenih omrežjih. Po besedah raziskovalke Ajde Petek (Safe.si) lahko objavljene fotografije postanejo neobvladljive – uporabnik izgubi nadzor nad tem, kako in kje bodo uporabljene, saj si jih lahko shrani vsakdo in jih po mili volji spreminja ter prepošilja.

V najslabšem primeru se lahko znajdejo v zbirkah posnetkov otroške pornografije, še posebno ob razvoju umetne inteligence in »deepfake« posnetkov, ki lahko ustvarijo neželene vsebine z obrazom kogarkoli na podlagi fotografij. Podobno se je zgodilo tako predsednici Nataši Pirc Musar kot superzvezdi Taylor Swift.

Starši lahko tako nevede izpostavijo svoje otroke spletnemu nasilju, kraji identitete in neprimernim vsebinam.

Taylor Swift in Kim Džong-un, produkt umetne inteligence. FOTO: Zajem Zaslona X

Digitalna pismenost je nujna

Informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik je poudarila, da je za otroke danes splet igrišče, umetna inteligenca pa njihova »žoga«. Zato je nujno, da jih odrasli naučijo varne uporabe tehnologije.

Družbena omrežja niso družinski fotoalbum.

Podobno meni tudi učiteljica Nina Jelen, ki opozarja na potrebo po omejevanju časa, ki ga otroci preživijo pred zasloni, saj se sami pogosto ne zavedajo posledic pretirane uporabe digitalnih naprav.

Raziskave kažejo, da lahko povečana uporaba spleta negativno vpliva na duševno zdravje otrok. Mladi se na družbenih omrežjih srečujejo z nerealnimi ideali, spletnim nasiljem in pritiskom, da morajo biti nenehno prisotni. To lahko vodi v občutke manjvrednosti, tesnobo in druge težave.

Šolski sistem zaostaja

Vodja službe za digitalizacijo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Igor Pesek priznava, da šolski sistem zaostaja pri opremljanju otrok s ključnimi znanji o varnosti na spletu. Prenovljeni šolski kurikulum, ki bo zaključen do konca leta, bo zato pri vseh predmetih vključeval tudi učenje o varovanju osebnih podatkov in digitalnih tveganjih.

Simbolična fotografija. FOTO: Kelly Sikkema Unsplash

Zaščita otrok na spletu je odgovornost celotne družbe – staršev, učiteljev in institucij. Digitalni svet je neizogiben del otroštva, a le ob ustrezni podpori in ozaveščenosti lahko mladi varno krmarijo med izzivi, ki jih prinaša splet.