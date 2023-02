Nevarnosti zaradi burje še ni konec: takšna kazen vas lahko doleti, če ne upoštevate pravil

Močna burja v teh dneh na Severnem Primorskem povzroča številne nevšečnosti. Na hitri cesti H4 med Nanosom in Selom kot tudi na regionalnih cestah v Vipavski dolini, so uvedene določene omejitve prometa. Še posebej je nevarno za tovorni promet, saj lahko tovornjake med vožnjo močni sunki vetra prevrnejo.

Policisti na omenjenih območjih izvajajo nujne ukrepe za večjo varnost v prometu z namenom, da preprečijo prometne nesreče in preverjajo, ali vozniki upoštevajo omejitve prometa zaradi nastalih vremenskih razmer.

Nadzor so izvajali tudi v nedeljo in ponedeljek zjutraj in ugotovili, da številni vozniki tovornih vozil prepovedi niso upoštevali, zato jih je doletela kazen. Zaradi neupoštevanja zapore ceste oz. prepovedi vožnje v času močne burje so izvedli skupno 33 ukrepov, ki se nanašajo na 18 voznikov tovornih vozil in so jim izdani plačilni nalogi. Policisti so uvedli prekrškovni postopek zoper 15 pravnih oseb.

Policisti ob tem dodajajo, da bočni veter vpliva na večja vozila (tovorna vozila, avtobusi, vozila s ponjavo) in da se moč vetra stopnjuje s hitrostjo motornih vozil. Opozarjajo, da ima neupoštevanje omejitev prometa lahko zelo hude posledice, zato udeležencem med drugim svetujejo, da zmanjšajo hitrost vožnje in vozijo še bolj previdno kot sicer. Prav tako priporočajo večjo varnostno razdaljo med vozili, saj vas lahko med vožnjo presenetijo različni predmeti. Dodajajo še, naj bodo vozniki med vožnjo zbrani in se skušajo ogniti prehitevanju

Sicer pa je predpisana globa za neupoštevanje zapore posamezne ceste 200 evrov za voznika tovornjaka in 1000 evrov za pravno osebo.