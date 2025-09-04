V PETEK POPOLDNE

Nevarnosti še ni konec! Neurja se selijo na vzhod države, možna večja toča

Vremenoslovci svarijo pred močnimi nevihtami, tudi superceličnimi.
Fotografija: Supercelice, ki bodo nastajale na vzhodu, lahko povzročijo večjo točo. FOTO: Mdesigner125/Getty Images
Supercelice, ki bodo nastajale na vzhodu, lahko povzročijo večjo točo. FOTO: Mdesigner125/Getty Images

B. K. P.
04.09.2025 ob 11:57
B. K. P.
04.09.2025 ob 11:57

Po tem, ko je bila konec minulega in začetek tega tedna Obala na udaru silovitih neviht, ki so s seboj prinesle ogromne količine dežja, se vremenske nevšečnosti selijo na drugi konec Slovenije.

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)

»Jutri nas bo od zahoda dosegla nova višinska motnja s fronto, ki bo povzročila izjemno nestabilnost na vzhodu Slovenije. Temperatura se bo v petek popoldne hitro povzpela do okoli 27 stopinj Celzija. Takrat se bodo na sosednjem avstrijskem Štajerskem že pojavljale nevihte, ki se bodo počasi pomikale proti jugu. V popoldanskih urah bo nad vzhodom Slovenije sprva sončno, nato pa bo hitro prišlo do destabilizacije in razvoja močnih neviht, tudi superceličnih. Slovenija bo v jugovzhodnem sektorju te motnje, kjer bodo pogoji za razvoj neurij najizrazitejši,« svarijo meteorologi na portalu Neurje.si.

Prebivalce vzhodne Slovenije ob tem opozarjajo, da lahko supercelice, ki bodo nastale na njihovem območju, povzročijo večjo točo, zato previdno.

Tudi sicer bo jutri vreme precej nestanovitno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne in zvečer pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo od severa pomikale proti jugovzhodu, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Priporočamo

