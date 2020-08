Nevarnost preti na nas vsakdan, 5 pravil, kako se zaščititi

Kako se zaščititi pred prenosom bolezni klopov?

nosite svetla oblačila

čim več kože naj bo pokrite

kjer koža ni pokrita, se namažite z repelenti

takoj se je potredbno temeljito pregledati, čim prej (isti dan) klope odstraniti

cepljenje (za KME)

Preberite še:

Lymska borelioza

Je v Sloveniji daleč najbolj pogosta bolezen, ki jo prenašajo klopi. Razširjena je po vsej Sloveniji. Povzročajo jo bakterije, ki se imenujejo borelije. Letno pri nas zabeležimo do več kot 6000 novih primerov bolezni in smo glede na incidenco, ki v nekaterih letih preseže 300 bolnikov na 100.000 prebivalcev, najbolj ogrožena populacija v svetu. Cepiva proti lymski boreliozi pri ljudeh ni. Z ustreznim načinom življenja, primerno zaščito z oblačili in repelenti ter s čimprejšnjo odstranitvijo prisesanih klopov, lahko možnost okužbe pomembno zmanjšamo. Bolezen se običajno začne z rdečino, ki se pojavi nekaj dni do tednov po vbodu klopa, se počasi širi, na sredini bledi in dobi obliko obroča. Kožne spremembe trajajo nekaj tednov do mesecev. Že v času kožnih sprememb ali pa v prvih mesecih po izginitvi se lahko pojavi prizadetost živčevja, sklepov ali srca. Lymsko boreliozo zdravimo z antibiotiki. Zdravljenje je zelo uspešno in enostavno zgodaj v poteku bolezni, nekoliko bolj zapleteno pa pri zastaranih oblikah bolezni, ki pa so redke.

Vir: NIJZ

Klopni menigoencefalitis

Je resno virusno vnetje osrednjega živčevja, ki se prenaša z vbodom okuženega klopa. Prva faza bolezni se prične približno teden dni po vbodu klopa s slabim počutjem, bolečinami v mišicah, glavobolom in vročino. Pri večini bolnikov se po vmesnem izboljšanju, ki traja od nekaj dni pa do treh tednov, pojavi druga faza bolezni, ki se kaže z visoko telesno temperaturo, močnim glavobolom, slabostjo, bruhanjem, tresenjem rok in jezika, včasih z motnjami zavesti in zbranosti. Pri 5 do 10 % bolnikov se pojavijo ohromitve, približno 1% obolelih umre. Bolezen lahko pusti trajne posledice, med katere sodijo glavoboli, vrtoglavice, motnje sluha, zmanjšana sposobnost koncentracije, depresija in motnje razpoloženja, motnje v delovanju avtonomnega živčevja in ohromitve. Bolezen v veliki večini primerov zahteva hospitalizacijo in lahko močno vpliva na kakovost življenja tudi po okrevanju. Slovenija sodi med endemska področja in se glede na pogostost klopnega meningoencefalitisa uvršča v sam vrh evropskih držav. Klopi, okuženi z virusom klopnega meningoencefalitisa, so razširjeni skoraj po vsej Sloveniji.

Vir: NIJZ

Repelent je lahko zaščita pred klopi. FOTO: Bignai/shutterstock

V Sloveniji so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) letos zabeležili že 119 okuženih s klopnim meningoencefalitisom, v letu 2019 je bilo vse skupaj 112 okužb. Poudarjajo, da je zelo pomembno, da se v naravo odpravimo zaščiteni pred klopi in se po vrnitvi domov temeljito pregledamo. Ni pa težava samo KME, pred katerim se lahko vsi ljudje zaščitimo s cepljenjem, ki sicer ni poceni, pač pa je huda bolezen lymska borelioza. Proti slednji cepiva ni. Odstranitev klopa še isti dan nas lahko obvaruje, da se ne okužimo.Spomnimo, Slovenija sodi med države, kjer obstaja visoka verjetnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi.Letos je precej več bolezni, ki jih prenašajo klopi, kot denimo lani. A vseeno primerljivo s preteklimi leti. Je pa dejstvo, da ko je veliko okuženih s KME, so okužbe tudi z lymsko boreliozo.Pri otrocih KME poteka v lažji obliki, so pa v literaturi opisani zelo težki primeri, zato svetujejo na NIJZ cepljenje otrok od prvega leta naprej. Cepljenje je zato, da ne zbolijo za klopnim meningitisom, povsem učinkovit ukrep.